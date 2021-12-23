HaberlerYaşamMarket ve gıda fiyatları düşecek mi, son durum ne? Döviz kuru market fiyatlarına ne zaman yansıyacak?
Giriş Tarihi: 23.12.2021 09:39Güncelleme Tarihi: 23.12.2021 09:41
Market ve gıda fiyatları düşecek mi, son durum ne? Döviz kuru market fiyatlarına ne zaman yansıyacak?
Dolar kurundaki düşüşler sonrası gözler bu kez market ve gıda fiyatlarına çevrildi. Bir süredir fahiş fiyat uygulamasını dövize yönelten satıcıların kurdaki düşüşle beraber indirim yapması bekleniyor. Bu noktada dövizdeki sert düşüş sonrası marketlerin etiketleri aynı hızla değiştirip değiştirmeyeceği merak konusu oldu. Hal böyleyken vatandaşlar "Market ve gıda fiyatları düşecek mi, son durum ne?" sorusuna yanıt aramaya başladı. A Haber Muhabiri Tülay Ayçiçek, marketteki fiyatların en yüksek kur üzerinden hesaplanan fiyatlar olarak uygulandığını söyledi. Peki, Market fiyatları ne zaman düşecek ve normale dönecek? İşte tüm detaylar...