Bugün sabah saatleriyle beraber binlerce vatandaş tam kapanma genelgesine göre; sokağa çıkma yasağında market çalışma saatleri ile ilgili yer alan detayları gündeme taşıyor. Koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında kısıtlama saatlerinde yalnızca belirli zaman dilimlerinde hizmet veren bu işyerleri ile ilgili olarak "Tam kapanmada bugün marketler saat kaçta açılıyor ve kapanıyor, A101, BİM, ŞOK, Migros, Carrefour, File ve diğer tüm marketler saat kaça kadar açık?" soruları binlerce kişinin araştırma konusu haline geliyor. İşte Bakkal, manav, kasap ve market çalışma saatleri ve genelgede yer alan tüm detaylar…