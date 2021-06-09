Marketler akşam kaça kadar açık? Bakkallar ve A101, BİM, ŞOK marketler saat kaçta açılıyor ve kapanıyor?

Market çalışma saatleri bilim kurulu toplantısı tavsiye kararları ve kabine toplantısı kararlar doğrultusunda belirli dönemlerde değiştiriliyor. Kademeli normalleşme döneminde de market çalışma saatleri değişti. Özellikle cumartesi günü sokağa çıkma yasanın kaldırılması hafta içi sokağa çıkma yasağı saatlerini değişmesiyle birlikte vatandaşlar bugün marketler saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor sorusunun yanıtını araştırmaya başladı. Yayımlanan son İçişleri Bakanlığı genelgesi ışığında, market çalışma saatleri nasıl şekillendi ve bakkallar ile marketler 9 Haziran bugün saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? İşte, A101, Migros, BİM, şok market zincirleri başta olmak üzere market çalışma saatleri…