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Haberler Yaşam Marketler bugün kaça kadar açık? 9 Haziran Çarşamba bakkallar ve A101, BİM, ŞOK marketler saat kaçta kapanıyor?
Giriş Tarihi: 09.06.2021 11:16 Güncelleme Tarihi: 09.06.2021 11:19

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bilim kurulu toplantısı tavsiye kararları ve kabine toplantısı kararlar doğrultusunda belirli dönemlerde değiştiriliyor. Kademeli normalleşme döneminde de market çalışma saatleri değişti. Özellikle cumartesi günü sokağa çıkma yasanın kaldırılması hafta içi sokağa çıkma yasağı saatlerini değişmesiyle birlikte vatandaşlar bugün marketler saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor sorusunun yanıtını araştırmaya başladı. Yayımlanan son ışığında, market çalışma saatleri nasıl şekillendi ve bakkallar ile marketler 9 Haziran bugün saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? İşte, , , , market zincirleri başta olmak üzere market çalışma saatleri…

Marketler bugün kaça kadar açık? 9 Haziran Çarşamba bakkallar ve A101, BİM, ŞOK marketler saat kaçta kapanıyor?

Koronavirüs vaka sayısı ve tedbirlere göre yeniden belirlendi. Temmuz ayına kadar uygulanacak olan normalleşme sürecinde sokağa çıkma yasağı saatleri genişletirken market çalışma saatleri de değişti. Bu noktada vatandaşlar bugün marketler saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor sorusuna yanıt arıyor. İşte, kabine toplantısı kararları sonrası yeniden belirlenen market çalışma saatleri ve bakkallar saat kaçta açılıyor sorusunun yanıtı…

Marketler bugün kaça kadar açık? 9 Haziran Çarşamba bakkallar ve A101, BİM, ŞOK marketler saat kaçta kapanıyor?

HAFTA İÇİ MARKETLER SAAT KAÇTA AÇILIYOR VE KAPANIYOR?

Marketler hafta içi ve hafta sonu açık olacak.

Pazartesi- Salı- Çarşamba- Perşembe-Cuma ve Cumartesi günleri marketler 09.00 ila 21.00 arasında hizmet verecek..

Tam gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak Pazar günlerinde bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılar 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek, vatandaşlarımız zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine en yakın bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılara gidip gelebileceklerdir.

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Marketler bugün kaça kadar açık? 9 Haziran Çarşamba bakkallar ve A101, BİM, ŞOK marketler saat kaçta kapanıyor?

Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerde ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayileri (sadece ekmek ve unlu mamul satışı için)açık olacaktır. Vatandaşlarımız ekmek ve unlu mamul ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine yürüme mesafesinde olan fırına gidip gelebileceklerdir.

Fırın ve unlu mamul ruhsatlı iş yerlerine ait ekmek dağıtım araçlarıyla sadece market ve bakkallara ekmek servisi yapılabilecek, sokak aralarında kesinlikle satış yapılmayacaktır.

Marketler bugün kaça kadar açık? 9 Haziran Çarşamba bakkallar ve A101, BİM, ŞOK marketler saat kaçta kapanıyor?

HAFTA SONU MARKETLER AÇIK MI?

Zincir marketler başta olmak üzere çeşitli iş yerleri tarafından açılış veya belirli gün ya da saatlere özgü genel indirim uygulamalarının oluşturduğu yoğunluğun önüne geçilebilmesi için indirim uygulamalarının en az bir hafta sürecek şekilde uzun periyodlarla yapılması gerekmektedir.

Tam gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak olan Pazar günlerinde; marketlerde (zincir ve süper marketler dahil) zorunlu temel ihtiyaçlar kapsamındaki ürünler dışında elektronik eşya, oyuncak, kırtasiye, giyim ve aksesuar, alkol, ev tekstili, oto aksesuar, bahçe malzemeleri, hırdavat, züccaciye vb. ürünlerin satışına izin verilmeyecektir.

Marketler bugün kaça kadar açık? 9 Haziran Çarşamba bakkallar ve A101, BİM, ŞOK marketler saat kaçta kapanıyor?

Sağlık Bakanlığı Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde belirlenen kurallara uymak kaydıyla pazar yerleri (Pazar günleri hariç) 07.00 - 20.00 saatleri arasında faaliyet gösterebileceklerdir.

Online market ve yemek sipariş firmaları, hafta içi ve hafta sonu 07.00 - 24.00 saatleri arasında evlere/adrese servis şeklinde çalışabileceklerdir.

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