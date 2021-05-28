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Haberler Yaşam Marketler bugün kaçta kapanıyor ve akşam kaça kadar açık? Hafta sonu bakkallar ve marketler açık mı, çalışıyor mu?
Giriş Tarihi: 28.05.2021 14:33 Güncelleme Tarihi: 28.05.2021 14:35

Marketler bugün kaçta kapanıyor ve akşam kaça kadar açık? Hafta sonu bakkallar ve marketler açık mı, çalışıyor mu?

Marketler saat kaçta kapanıyor ve bugün kaça kadar açık sorusu, hafta sonu öncesinde en çok araştırılanlar arasında öne çıkıyor. İçişleri Bakanlığı'nın genelgesi ile hafta içi ve hafta sonu market çalışma saatleri yeniden düzenlendi. Genelgede, bakkallar ile beraber A101, BİM, ŞOK, Migros gibi zincir market zincirlerinin açılış kapanış saatleri hakkında detaylar yer aldı. Peki, 29-30 Mayıs ? Hafta içi bugün marketler saat kaçta kapanıyor ve kaça kadar açık? İşte, hafta sonu ve hafta içi bugün bakkal ve market açılış kapanış saatleri 2021

Marketler bugün kaçta kapanıyor ve akşam kaça kadar açık? Hafta sonu bakkallar ve marketler açık mı, çalışıyor mu?

Hafta sonu yaklaşırken marketler saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor ve kaça kadar açık sorularına yanıt aranmaya başlandı. İçişleri Bakanlığı tarafından bakkal ve market çalışma saatleri ile ilgili olarak geçtiğimiz günlerde genelge yayımlanmıştı. İçişleri'nin genelgesinde ve kaçta kapanıyor sorularına netlik kazandırılırken A101, BİM, ŞOK ve Migros gibi zincir marketlerin açılış kapanış saatleri hakkında da bilgi verildi.

MARKETLER KAÇTA KAPANIYOR, KAÇA KADAR AÇIK? MARKETLER HAFTA SONU AÇIK MI?

İçişleri Bakanlığı'nın genelgesine göre hafta sonu ve hafta içi marketlerin çalışma saatleri düzenlendi. Marketler hafta içi ve hafta sonu açık olacak. Buna karşı, hafta içi ve hafta sonu market çalışma saatleri farklılık gösterecek. Cumartesi- Pazar hafta sonu marketler 10.00-17.00 arasında açık olacak.

İşte, 28 Mayıs bugün marketler kaçta kapanıyor ve kaça kadar açık sorularının yanıtları

Marketler bugün kaçta kapanıyor ve akşam kaça kadar açık? Hafta sonu bakkallar ve marketler açık mı, çalışıyor mu?

HAFTA İÇİ MARKETLER SAAT KAÇTA AÇILIYOR, KAPANIYOR?

Marketler hafta içi ve hafta sonu açık olacak.

Pazartesi- Salı- Çarşamba- Perşembe ve Cuma günleri marketler 09.00- 20.00 arasında hizmet veriyor.

Cumartesi- Pazar hafta sonu marketler 10.00-17.00 arasında açık olacak.

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Marketler bugün kaçta kapanıyor ve akşam kaça kadar açık? Hafta sonu bakkallar ve marketler açık mı, çalışıyor mu?

HAFTA SONU BAKKALLAR VE MARKETLER AÇIK MI?

Yayınlanan genelge kapsamında günde binlerce ziyaretçisi olan A101, ŞOK, BİM, Migros market çalışma saatleri şöyle;

"Tam gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak Cumartesi-Pazar günlerinde bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılar 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek, vatandaşlarımız zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine en yakın bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılara gidip gelebilecektir."

"Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerde ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayileri (sadece ekmek ve unlu mamul satışı için) açık olacaktır."

Marketler bugün kaçta kapanıyor ve akşam kaça kadar açık? Hafta sonu bakkallar ve marketler açık mı, çalışıyor mu?

HAFTA İÇİ MARKETLER KAÇTA KAPANIYOR?

Marketlerde zorunlu temel ihtiyaçlar kapsamındaki ürünler dışındaki ürünlerin satışına tam gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak olan hafta sonlarında da izin verilmeyecektir.

Pazaryerleri hafta içi günlerde 07.00-19.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek olup, hafta sonları ise pazaryerleri kurulmayacaktır.

Online market ve yemek sipariş firmaları, hafta içi ve hafta sonu 07.00-24.00 saatleri arasında evlere/adrese servis şeklinde çalışabileceklerdir.

Marketler bugün kaçta kapanıyor ve akşam kaça kadar açık? Hafta sonu bakkallar ve marketler açık mı, çalışıyor mu?

HAFTA SONU MARKETLER BU ÜRÜNLERİN SATIŞI YASAK!

Marketlerde (zincir ve süper marketler dahil) zorunlu temel ihtiyaçlar kapsamındaki ürünler dışında elektronik eşya, oyuncak, kırtasiye, giyim ve aksesuar, alkol, ev tekstili, oto aksesuar, bahçe malzemeleri, hırdavat, züccaciye vb. ürünlerin satışına tam gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak olan hafta sonlarında izin verilmeyecek.

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