Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Marketler bugün saat kaça kadar açık? Hafta sonu bakkallar ve A101, BİM, ŞOK, Migros zincir marketler saat kaçta kapanıyor?
Giriş Tarihi: 25.04.2021 09:27 Güncelleme Tarihi: 25.04.2021 11:40

Marketler bugün saat kaça kadar açık? Hafta sonu bakkallar ve A101, BİM, ŞOK, Migros zincir marketler saat kaçta kapanıyor?

Market çalışma saatleri, hafta sonu en çok araştırılan konular arasında bulunuyor. Hafta içi ve hafta sonu marketlerin açılış kapanış saatleri güncellendi. Bu gelişme ile beraber , kaça kadar açık ve kaçta kapanıyor soruları da vatandaşların gündeminde yer alıyor. Bakkal ve market çalışma saatlerinde yapılan düzenleme, BİM, A101, ŞOK, Migros gibi zincir marketleri de kapsıyor. Öte yandan, hafta sonu sokağa çıkma yasağında marketlerin çalışma saatleri de açıklandı. İşte, 25 Nisan marketler saat kaçta açılıyor, kaça kadar açık ve bugün kaçta kapanıyor konusuyla ilgili gelişmeler ve hafta sonu bakkallar ile marketlerin açılış kapanış saatleri

Marketler bugün saat kaça kadar açık? Hafta sonu bakkallar ve A101, BİM, ŞOK, Migros zincir marketler saat kaçta kapanıyor?

Kısmi kapanma döneminde ikinci haftanın sonuna gelindi. Bakkal ve market çalışma saatleri yeniden düzenlendi. Evlerdeki ihtiyaçların giderilmesi açısından gün içerisinde sık sık , kaça kadar açık ve bugün kaçta kapanıyor sorularına yanıt aranıyor. İçişleri Bakanlığı tarafından genelge yayınlanırken 23, 24, 25 Nisan sokağa çıkma yasağında A101, BİM, ŞOK, Migros gibi zincir marketler ile bakkalların çalışma saatleri ile açılış kapanış saatleri duyuruldu.

Marketler bugün saat kaça kadar açık? Hafta sonu bakkallar ve A101, BİM, ŞOK, Migros zincir marketler saat kaçta kapanıyor?

HAFTA SONU MARKETLER AÇIK MI, SAAT KAÇTA AÇILIYOR VE KAPANIYOR?

İçişleri Bakanlığı'nın genelgesinde hafta içi marketlerin açılış kapanış saatleri ile beraber hafta sonu market çalışma saatleri hakkında da bilgi verildi. Bilindiği gibi, 23, 24, 25 Nisan'ı kapsayan 3 günlük sokağa çıkma yasağında evlerdeki ihtiyaçların giderilmesi için marketler saat kaçta açılıyor, kaça kadar açık ve bugün kaçta kapanıyor konusu önem arz ediyor. İşte, bakkalların ve marketleri açılış kapanış saatleri

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Marketler bugün saat kaça kadar açık? Hafta sonu bakkallar ve A101, BİM, ŞOK, Migros zincir marketler saat kaçta kapanıyor?

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINDA MARKETLER KAÇTA AÇILIYOR VE KAPANIYOR?

Bakanlık, 81 il valiliğine "23 Nisan Sokağa Çıkma Kısıtlaması" konulu genelge gönderdi.

Genelgeye göre, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın resmi tatil olması dolayısıyla bu hafta sonuna özel sokağa çıkma kısıtlaması yarın saat 19.00'da başlayacak.

Cuma, cumartesi, pazar günlerinin tamamını kapsayacak sokağa çıkma kısıtlaması, 26 Nisan Pazartesi saat 05.00'te sona erecek.

Daha önce genelgeyle belirtilen "sokağa çıkma kısıtlamasından muaf yerler ve kişiler listesi" aynen geçerli olacak.

Marketler bugün saat kaça kadar açık? Hafta sonu bakkallar ve A101, BİM, ŞOK, Migros zincir marketler saat kaçta kapanıyor?

MARKETLER, FIRINLAR VE BAKKALLAR...

Hafta sonu 10.00-17.00 saatlerinde açık olan bakkal, market, kasap, manav ve kuru yemişçi ile şehirler arası seyahat kısıtlamasına dair usul ve esaslar 23 Nisan Cuma günü de birebir uygulanacak.

Marketler bugün saat kaça kadar açık? Hafta sonu bakkallar ve A101, BİM, ŞOK, Migros zincir marketler saat kaçta kapanıyor?

HAFTA SONU MARKETLER KAÇA KADAR AÇIK?

Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu Cumartesi ve Pazar günleri market, bakkal, manav, kasaplar ve kuruyemişçiler 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek. 65 yaş ve üzeri ile 18 yaş altında bulunanlar hariç, zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine en yakın market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçilere gidip gelebilecek.

Aynı saatler arasında market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçiler ve online sipariş firmaları evlere/adrese servis şeklinde de satış yapabilecek.

Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu Cumartesi ve Pazar günleri ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayileri açık olacak. (Bu iş yerlerinde sadece ekmek ve unlu mamul satışı yapılabilecek.).

65 yaş ve üzeri ile 18 yaş altında bulunanlar hariç ekmek ve unlu mamul ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine yürüme mesafesinde olan fırına gidip gelebilecek.

Ramazan ayı süresince iftar saati ve hemen öncesinde oluşabilecek pide kuyrukları ve yoğunluğun oluşturacağı riskin önlenmesi amacıyla fırınlardaki özel sipariş üretimi de dahil pide ve ekmek üretimi iftardan 1 saat önce sonlandırılacak ve iftar saatine kadar sadece satış yapılabilecek. İftardan sonra fırınlarda üretim, satış ve diğer hazırlık işlemlerine devam edilebilecek.

SON DAKİKA