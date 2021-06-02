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Haberler Yaşam Marketler bugün saat kaçta kaçta kapanıyor? Bakkallar ve A101, BİM, ŞOK, Migros marketler saat kaça kadar açık? İşte yeni bakkal ve market çalışma saatleri!
Giriş Tarihi: 02.06.2021 07:26 Güncelleme Tarihi: 02.06.2021 11:49

Marketler bugün saat kaçta kaçta kapanıyor? Bakkallar ve , , , marketler saat kaça kadar açık? İşte yeni bakkal ve market çalışma saatleri!

Koronavirüs salgını sürecinde 1 Haziran itibarıyla başlayan kademeli normalleşmenin ikinci gününde bakkal ve market çalışma saatleri yeniden gündeme taşınıyor. Sokağa çıkma yasağı saatleri ve günlerinde yapılan değişiklikle beraber marketlerin hizmet verdiği zaman diliminde de güncellemeye gidilmiş detaylar genelgesi üzerinden duyurulmuştu. Bu noktada "2 Haziran bugün marketler saat kaçta açılıyor, kapanıyor, saat kaça kadar açık olacak?" soruları yanıt arıyor. Kaldırılan kısıtlamaların ardından bu saatlerde yapılan değişiklikler de merak konusu haline geldi. Buna göre; , , , ve diğer marketler saat kaçta açılıyor ve kapanıyor? İşte bakkal market çalışma saatleri…

Marketler açık mı, bugün bakkallar saat kaçta açılıyor ve kaçta kapanıyor? A101, BİM, ŞOK, Migros 2 Haziran saat kaça kadar açık? İşte yeni market çalışma saatleri!

Market çalışma saatleri ile ilgili güncel bilgi bugün de binlerce kişinin yanıt aradığı sorular arasında yer alıyor. Kademeli normalleşme kapsamında atılan ikinci adımda bugün binlerce kişi "2 Haziran bugün marketler saat kaçta açılıyor, kapanıyor, saat kaça kadar açık olacak?" sorularına yanıt aramaya başladı. Hafta içi hafta sonu market ve bakkal çalışma saatlerine ilişkin detaylar genelgesi ile duyuruldu. Peki, , , , ve diğer marketler saat kaçta açılıyor ve kapanıyor? İşte yeni market çalışma saatleri ve konuya ilişkin genelgede yer alan detaylar…

Marketler açık mı, bugün bakkallar saat kaçta açılıyor ve kaçta kapanıyor? A101, BİM, ŞOK, Migros 2 Haziran saat kaça kadar açık? İşte yeni market çalışma saatleri!

Yayımlanan yeni genelgede marketlerle ilgili yer alan kısımlar şöyle;

PAZAR GÜNÜ MARKET ÇALIŞMA SAATLERİ

Tam gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak Pazar günlerinde bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılar 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek, vatandaşlarımız zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine en yakın bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılara gidip gelebileceklerdir.

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Marketler açık mı, bugün bakkallar saat kaçta açılıyor ve kaçta kapanıyor? A101, BİM, ŞOK, Migros 2 Haziran saat kaça kadar açık? İşte yeni market çalışma saatleri!

MARKETLERİN AKTÜEL İNDİRİMLERİNDE YENİ NORMALLEŞME KARARI!

Zincir marketler başta olmak üzere çeşitli işyerleri tarafından açılış veya belirli gün ya da saatlere özgü genel indirim uygulamalarının oluşturduğu yoğunluğun önüne geçilebilmesi için indirim uygulamalarının en az bir hafta sürecek şekilde uzun periyodlarla yapılması gerekmektedir.

Marketler açık mı, bugün bakkallar saat kaçta açılıyor ve kaçta kapanıyor? A101, BİM, ŞOK, Migros 2 Haziran saat kaça kadar açık? İşte yeni market çalışma saatleri!

KISITLAMA GÜNLERİNDE İZİN VERİLMEYECEK!

Tam gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak olan Pazar günlerinde; marketlerde (zincir ve süper marketler dahil) zorunlu temel ihtiyaçlar kapsamındaki ürünler dışında elektronik eşya, oyuncak, kırtasiye, giyim ve aksesuar, alkol, ev tekstili, oto aksesuar, bahçe malzemeleri, hırdavat, züccaciye vb. ürünlerin satışına izin verilmeyecektir.

Marketler açık mı, bugün bakkallar saat kaçta açılıyor ve kaçta kapanıyor? A101, BİM, ŞOK, Migros 2 Haziran saat kaça kadar açık? İşte yeni market çalışma saatleri!

ONLINE ALIŞVERİŞTE YENİ KARAR

Online market ve yemek sipariş firmaları, hafta içi ve hafta sonu 07.00-24.00 saatleri arasında evlere/adrese servis şeklinde çalışabileceklerdir.

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