1 Haziran'da başlayan normalleşme süreci devam ediyor. İçişleri'nin yayınladığı genelgeye göre, hafta içi ve hafta sonu bakkallar ile marketlerin çalışma saatleri tekrardan düzenlendi. Hafta içi / hafta sonu marketler kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor ve kaça kadar açık soruları gün içerisinde sık sık araştırılıyor. İçişleri'nin paylaştığı genelgede, A101, BİM, ŞOK, Migros gibi zincir marketler için detaylar yer alırken hafta içi ile beraber hafta sonu bakkalların ve marketlerin açılış kapanış saati de aktarıldı.

HAFTA SONU MARKETLER KAÇTA AÇILIYOR VE KAPANIYOR?

İçişleri Bakanlığı'nın açıkladığı genelgede, hafta içi ve hafta sonu marketlerin çalışma saatleri düzenlendi. Genelgeye göre, marketler hafta içi ve hafta sonu açık olacak. Tam gün sokağa çıkma yasağının olduğu Pazar günü marketler, 10.00 ila 17.00 arasında çalışırken hafta içi ve Cumartesi ise bundan farklı bir saat diliminde hizmet verecek.

İşte, 5 Haziran Cumartesi bugün marketler saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor ve kaça kadar açık sorularının yanıtları