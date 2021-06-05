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Giriş Tarihi: 05.06.2021 11:29 Güncelleme Tarihi: 05.06.2021 11:29

Marketler kaça kadar açık? 5 Haziran hafta sonu bugün bakkallar ve ve kaçta kapanıyor?

Normalleşme sürecinde market açılış kapanış saatleri yeniden düzenlendi. Hâl böyle olunca, hafta sonu marketler saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor ve kaça kadar açık sorularına yanıt aranıyor. İçişleri normalleşme genelgesi ile hafta içi ve hafta sonu market çalışma saatleri değişti. Genelgede, bakkallar ile beraber A101, Migros, BİM, ŞOK zincir marketlerin çalışma saatleri hakkında bilgi verildi. Peki, hafta sonu ? , kaçta kapanıyor ve kaça kadar açık? İşte, 5 Haziran güncel bakkal ve market çalışma saatleri 2021

Marketler kaça kadar açık? 5 Haziran hafta sonu bugün bakkallar ve marketler kaçta açılıyor ve kaçta kapanıyor?

1 Haziran'da başlayan normalleşme süreci devam ediyor. İçişleri'nin yayınladığı genelgeye göre, hafta içi ve hafta sonu bakkallar ile marketlerin çalışma saatleri tekrardan düzenlendi. Hafta içi / hafta sonu , kaçta kapanıyor ve kaça kadar açık soruları gün içerisinde sık sık araştırılıyor. İçişleri'nin paylaştığı genelgede, A101, BİM, ŞOK, Migros gibi zincir marketler için detaylar yer alırken hafta içi ile beraber hafta sonu bakkalların ve marketlerin açılış kapanış saati de aktarıldı.

HAFTA SONU MARKETLER KAÇTA AÇILIYOR VE KAPANIYOR?

İçişleri Bakanlığı'nın açıkladığı genelgede, hafta içi ve hafta sonu marketlerin çalışma saatleri düzenlendi. Genelgeye göre, marketler hafta içi ve hafta sonu açık olacak. Tam gün sokağa çıkma yasağının olduğu Pazar günü marketler, 10.00 ila 17.00 arasında çalışırken hafta içi ve Cumartesi ise bundan farklı bir saat diliminde hizmet verecek.

İşte, 5 Haziran Cumartesi bugün marketler saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor ve kaça kadar açık sorularının yanıtları

Marketler kaça kadar açık? 5 Haziran hafta sonu bugün bakkallar ve marketler kaçta açılıyor ve kaçta kapanıyor?

MARKETLER SAAT KAÇTA AÇILIYOR VE KAPANIYOR?

Marketler hafta içi ve hafta sonu açık olacak.

Pazartesi- Salı- Çarşamba- Perşembe-Cuma ve Cumartesi günleri marketler 09.00 ila 21.00 arasında hizmet verecek..

Tam gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak Pazar günlerinde bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılar 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek, vatandaşlarımız zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine en yakın bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılara gidip gelebileceklerdir.

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Marketler kaça kadar açık? 5 Haziran hafta sonu bugün bakkallar ve marketler kaçta açılıyor ve kaçta kapanıyor?

Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerde ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayileri (sadece ekmek ve unlu mamul satışı için)açık olacaktır. Vatandaşlarımız ekmek ve unlu mamul ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine yürüme mesafesinde olan fırına gidip gelebileceklerdir.

Fırın ve unlu mamul ruhsatlı iş yerlerine ait ekmek dağıtım araçlarıyla sadece market ve bakkallara ekmek servisi yapılabilecek, sokak aralarında kesinlikle satış yapılmayacaktır.

Marketler kaça kadar açık? 5 Haziran hafta sonu bugün bakkallar ve marketler kaçta açılıyor ve kaçta kapanıyor?

HAFTA SONU MARKETLER AÇIK MI?

Zincir marketler başta olmak üzere çeşitli iş yerleri tarafından açılış veya belirli gün ya da saatlere özgü genel indirim uygulamalarının oluşturduğu yoğunluğun önüne geçilebilmesi için indirim uygulamalarının en az bir hafta sürecek şekilde uzun periyodlarla yapılması gerekmektedir.

Tam gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak olan Pazar günlerinde; marketlerde (zincir ve süper marketler dahil) zorunlu temel ihtiyaçlar kapsamındaki ürünler dışında elektronik eşya, oyuncak, kırtasiye, giyim ve aksesuar, alkol, ev tekstili, oto aksesuar, bahçe malzemeleri, hırdavat, züccaciye vb. ürünlerin satışına izin verilmeyecektir.

Marketler kaça kadar açık? 5 Haziran hafta sonu bugün bakkallar ve marketler kaçta açılıyor ve kaçta kapanıyor?

Sağlık Bakanlığı Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde belirlenen kurallara uymak kaydıyla pazar yerleri (Pazar günleri hariç) 07.00 - 20.00 saatleri arasında faaliyet gösterebileceklerdir.

Online market ve yemek sipariş firmaları, hafta içi ve hafta sonu 07.00 - 24.00 saatleri arasında evlere/adrese servis şeklinde çalışabileceklerdir.

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