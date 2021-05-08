Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Marketler kaça kadar açık, saat kaçta açılıyor kapanıyor? Sokağa çıkma yasağında bakkallar ve A101, BİM, ŞOK zincir marketler kaçta kapanıyor?
Giriş Tarihi: 08.05.2021 16:39 Güncelleme Tarihi: 08.05.2021 18:02

Marketler kaça kadar açık, saat kaçta açılıyor kapanıyor? Sokağa çıkma yasağında bakkallar ve A101, BİM, ŞOK zincir ?

Bakkalların ve marketlerin açılış kapanış saatleri, tam kapanma sürecinde sıklıkla araştırılıyor. Evlerdeki ihtiyaçların giderilmesi açısından , kaçta kapanıyor ve kaça kadar açık konuları önem arz ediyor. İçişleri Bakanlığı genelgesi ile bakkallar ve marketlerin açılış kapanış saatleri yeniden düzenlendi. Düzenlemede, zincir marketlerin pazar günü kapalı olacağı bildirildi. Peki, bugün bakkallar ve marketler saat kaçta kapanıyor, kaça kadar açık? Hafta sonu bakkallar ve A101, BİM, ŞOK, Migros zincir marketler açık mı? İşte, market çalışma saatleri ve bakkalların açılış kapanış saatleri 2021

Marketler kaça kadar açık, saat kaçta açılıyor kapanıyor? Sokağa çıkma yasağında bakkallar ve A101, BİM, ŞOK zincir marketler kaçta kapanıyor?

Tam kapanma sürecinde bakkalların ve marketlerin çalışma saatleri yoğun olarak araştırılıyor. İçişleri Bakanlığı tarafından geçtiğimiz hafta yayınlanan genelgede, marketlerin ve bakkalların hafta içi/hafta sonu çalışma saatleri düzenlendi. Buna göre, A101, ŞOK, BİM ve Migros gibi zincir marketler pazar günü kapalı kalıyor. Hafta sonu ile birlikte marketler saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor ve kaça kadar açık soruları da önem kazandı. İçişleri'nin genelgesinde, hafta sonu yasakta , saat kaçta kapanıyor ve kaça kadar açık konularına netlik kazandırıldı. İşte, A101, BİM, ŞOK, Migros gibi zincir marketlerin çalışma saatleri ve bakkalların açılış kapanış saatleri 2021

Marketler kaça kadar açık, saat kaçta açılıyor kapanıyor? Sokağa çıkma yasağında bakkallar ve A101, BİM, ŞOK zincir marketler kaçta kapanıyor?

MARKETLER KAÇTA AÇILIYOR, KAÇTA KAPANIYOR, KAÇA KADAR AÇIK?

hafta sonu vatandaşların en çok araştırdığı konular arasında yer buluyor. Son olarak market çalışma saatlerinde salgın nedeniyle meydana gelen değişikliklerden ötürü vatandaşlar marketlerin açılış ve kapanış saatlerini sorgulamaya başladı. Günde binlerce ziyaretçisi olan , , , Migros market çalışma saatleri şöyle;

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Marketler kaça kadar açık, saat kaçta açılıyor kapanıyor? Sokağa çıkma yasağında bakkallar ve A101, BİM, ŞOK zincir marketler kaçta kapanıyor?

Zincir marketler saat 10.00'da açılacak. BİM, A101, ŞOK, Migros ve Carrefour gibi birçok şubesi bulunan zincir marketlerin çalışma saatleri belli olurken Pazar günleri kapalı olması kararlaştırıldı.

Marketler kaça kadar açık, saat kaçta açılıyor kapanıyor? Sokağa çıkma yasağında bakkallar ve A101, BİM, ŞOK zincir marketler kaçta kapanıyor?

BUGÜN MARKETLER AÇIK MI, SAAT KAÇA KADAR AÇIK?

İçişleri Bakanlığı'nın genelgesinde fırınların, bakkalların ve marketlerin çalışma saatleri hakkında bilgi verildi. Genelgeye göre, fırınların, bakkalların ve marketlerin açılış kapanış saatleri değişti. Öte yandan, zincir marketler olan A101, BİM, ŞOK ve Migros gibi yerlerin çalışma saatleri de düzenlendi. 8 Mayıs Cumartesi günü marketler saat 10.00-17.00 saatleri arasında hizmet verebilecek.

Marketler kaça kadar açık, saat kaçta açılıyor kapanıyor? Sokağa çıkma yasağında bakkallar ve A101, BİM, ŞOK zincir marketler kaçta kapanıyor?

2021 MARKET ÇALIŞMA SAATLERİ!

Gerçekleştirilen son kabine toplantısında sokağa çıkma yasağı saatleri saat 29 Nisan 19.00'dan 17 Mayıs 05.00'a sürecek. Bu kararın ardından marketlerin çalışma saatleri konusunda da değişikliğe gidildi. Sokağa çıkma kısıtlamasındaki sürelere uymak için tüm işyerlerinin (istisna getirilenler hariç) belli saatlerde açık olacak.

Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu Pazartesi- Salı- Çarşamba- Perşembe- Cuma- Cumartesi günleri market, bakkal, manav, kasaplar ve kuruyemişçiler 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek. Pazar günleri ise zincir marketler kapalı olacak.

SON DAKİKA