Marketler kaça kadar açık, saat kaçta kapanıyor? Sokağa çıkma yasağında bakkallar ve A101, BİM, ŞOK zincir marketler kaçta kapanıyor?

Tam kapanma sürecinde bakkalların ve marketlerin çalışma saatleri yoğun olarak araştırılıyor. İçişleri Bakanlığı tarafından geçtiğimiz hafta yayınlanan genelgede, marketlerin ve bakkalların hafta içi/hafta sonu çalışma saatleri düzenlendi. Buna göre, A101, ŞOK, BİM ve Migros gibi zincir marketler pazar günü kapalı kalıyor. Hafta sonu ile birlikte marketler saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor ve kaça kadar açık soruları da önem kazandı. İçişleri'nin genelgesinde, hafta sonu yasakta marketler kaçta açılıyor, saat kaçta kapanıyor ve kaça kadar açık konularına netlik kazandırıldı. İşte, A101, BİM, ŞOK, Migros gibi zincir marketlerin çalışma saatleri ve bakkalların açılış kapanış saatleri 2021