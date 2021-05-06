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Giriş Tarihi: 06.05.2021 07:21 Güncelleme Tarihi: 06.05.2021 11:05

, akşam kaçta kapanıyor? Hafta sonu hafta içi sokağa çıkma yasağında bakkal ve , , Migros, ?

genelgesine göre yeniden düzenlendi. Hafta sonu hafta içi sokağa çıkma yasağında açık ve kurumlar belli olurken marketlerin saat kaçta açılıp kaçta kapandığı ve kaça kadar açık olduğu merak ediliyor. Son olarak yayınlanan genelgede marketlerde vatandaşların zorunlu temel ihtiyaçları kapsamındaki ürünlerin dışında herhangi bir ürün satışına izin verilmeyeceği duyuruldu. Temel ihtiyaçlarını karşılamak üzere dışarı çıkmadan önce vatandaşlar , kaçta kapanıyor, kaça kadar açık sorusuna yanıt aramaya başladı. Yayınlanan genelgeye göre, marketler belli zaman aralığında hizmet verebiliyor. Buna göre; Bugün bakkallar ve , kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? Sokağa çıkma yasağında , , ?

Marketler kaçta açılıyor, akşam kaçta kapanıyor? Hafta sonu hafta içi sokağa çıkma yasağında bakkal ve BİM, ŞOK, Migros, A101 marketler saat kaça kadar açık?

Yeni koronavirüs tedbirleri kapsamında değişti. 6 Mayıs Perşembe günü sabah erkenden alışveriş yapmak isteyen vatandaşlar, marketlerin saat kaçta açılıp kaçta kapandığını sorguluyor. Tam kapanma sokağa çıkma yasağında temel ihtiyaçlar doğrultusunda ikamet ettikleri en yakın bakkal ve marketleri tercih etmeleri zorunlu tutulan vatandaşlar genelge detaylarını araştırıyor. 'nın kararı gereği, market çalışma saatlerinde bir takım yeni düzenlemeler yapılmış ve alışverişlerde bazı zorunluluklar getirilmişti. Bu kapsamda; Bugün bakkallar ve , kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? Sokağa çıkma yasağında , , ? İşte marketlerin açılış ve kapanış saatleri...

Marketler kaçta açılıyor, akşam kaçta kapanıyor? Hafta sonu hafta içi sokağa çıkma yasağında bakkal ve BİM, ŞOK, Migros, A101 marketler saat kaça kadar açık?

MARKETLER KAÇTA AÇILIYOR, KAÇTA KAPANIYOR?

ile ilgili son günlerde sorgulamalar epey arttı. 'nın koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında yayımladığı, marketlerin çalışma saatlerine ilişkin genelge uyarınca marketlerin açılış / kapanış saatlerinde düzenlemeye gidildi. Düzenlenen yeni tedbirlerden Migros gibi marketlerin güncel çalışma saatleri ile ilgili detaylar şöyle;

Zincir marketler saat 10.00'da açılacak. BİM, A101, ŞOK, Migros ve Carrefour gibi birçok şubesi bulunan zincir marketlerin çalışma saatleri belli olurken Pazar günleri kapalı olması kararlaştırıldı.

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Marketler kaçta açılıyor, akşam kaçta kapanıyor? Hafta sonu hafta içi sokağa çıkma yasağında bakkal ve BİM, ŞOK, Migros, A101 marketler saat kaça kadar açık?

2021 MARKET ÇALIŞMA SAATLERİ

Gerçekleştirilen son kabine toplantısında sokağa çıkma yasağı saatleri saat 29 Nisan 19.00'dan 17 Mayıs 05.00'a sürecek. Bu kararın ardından marketlerin çalışma saatleri konusunda da değişikliğe gidildi. Sokağa çıkma kısıtlamasındaki sürelere uymak için tüm işyerlerinin (istisna getirilenler hariç) belli saatlerde açık olacak.

Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu Pazartesi- Salı- Çarşamba- Perşembe- Cuma- Cumartesi günleri market, bakkal, manav, kasaplar ve kuruyemişçiler 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek. Pazar günleri ise zincir marketler kapalı olacak.

Marketler kaçta açılıyor, akşam kaçta kapanıyor? Hafta sonu hafta içi sokağa çıkma yasağında bakkal ve BİM, ŞOK, Migros, A101 marketler saat kaça kadar açık?

MARKETLER SAAT KAÇTA AÇILIYOR/KAPANIYOR VE KAÇA KADAR AÇIK?

Marketler saat 10:00'da açılıyor akşam saat 17:00'ye kadar hizmet vermeye devam ediyor. Zincir marketlerin kapalı olduğu pazar günlerinde bakkal, manav, kasap, kuruyemiş dükkanları hizmet vermeye devam edecek.

ZİNCİR MARKETLERİN ÇALIŞMA SAATLERİ 2021

Zincir marketler saat 10.00'da açılacak. , , , Migros ve Carrefour gibi birçok şubesi bulunan zincir marketlerin çalışma saatleri belli olurken Pazar günleri kapalı olması kararlaştırıldı.

Aynı saatler arasında bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi, tatlıcılar ve online sipariş firmaları evlere/adrese servis şeklinde de satış yapabilecekler. Yukarıda belirtilen uygulama zincir ve süper marketler için haftanın altı günü geçerli olacak, zincir marketler pazar günleri kapalı kalacaktır.

Bakanlık tarafından 81 il valiliğine gönderilen "Market Tedbirleri" konulu genelge ile tam kapanma sürecinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması ile ilgili usul ve esasların belirlenerek, valilere duyurulduğu hatırlatıldı.

Marketler kaçta açılıyor, akşam kaçta kapanıyor? Hafta sonu hafta içi sokağa çıkma yasağında bakkal ve BİM, ŞOK, Migros, A101 marketler saat kaça kadar açık?

Bu kapsamda daha önce illere gönderilen ve sokağa çıkma kısıtlaması sırasında temel gıda, ilaç ve temizlik ürünlerinin satıldığı yerler ile üretim, imalat, tedarik ve lojistik zincirlerinin aksamaması amacıyla muafiyet kapsamında bulunan iş yerleri dışında tüm ticari işletme, iş yeri ve/veya ofislerin kapalı olacağının belirtildiği genelgede, vatandaşların zorunlu temel ihtiyaçlarını karşılamakla sınırlı olacak şekilde bakkal, market, fırın, kasap, manav, kuruyemişçi ve tatlıcıların tam kapanma döneminde 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebileceği, zincir ve süper marketlerin pazar günleri kapalı kalacağına yeniden değinildi.

Genelgede, sokağa çıkma kısıtlaması sırasında marketlerde oluşabilecek yoğunlukların önüne geçmek amacıyla ilgili bakanlıklar, kamu kurum ve kuruluşları, meslek odaları ve sektör temsilcileri ile yapılan görüşmeler sonucunda alınan yeni tedbirler duyuruldu.

Buna göre, marketlerde (zincir ve süper marketler dahil) vatandaşların zorunlu temel ihtiyaçları kapsamındaki ürünlerin dışında herhangi bir ürün satışına izin verilmeyecek.

7 Mayıs Cuma gününden itibaren marketlerde (zincir ve süper marketler dahil) temel gıda ve temizlik ürünlerinin yanı sıra sadece hayvan yemi, mamaları ile kozmetik ürünleri (parfümeri ve makyaj malzemeleri hariç) satılabilecek.

Daha önce getirilen alkollü ürün satışı kısıtlamasının yanı sıra marketlerde (zincir ve süper marketler dahil) elektronik eşya, oyuncak, kırtasiye, giyim ve aksesuar, ev tekstili, oto aksesuar, bahçe malzemeleri, hırdavat, zücaciye vb. ürünlerin satışına izin verilmeyecek.

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