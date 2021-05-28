Hafta sonu yaklaşırken marketler saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor ve kaça kadar açık sorularına yanıt aranmaya başlandı. İçişleri Bakanlığı tarafından bakkal ve market çalışma saatleri ile ilgili olarak geçtiğimiz günlerde genelge yayımlanmıştı. İçişleri'nin genelgesinde marketler kaçta açılıyor ve kaçta kapanıyor sorularına netlik kazandırılırken A101, BİM, ŞOK ve Migros gibi zincir marketlerin açılış kapanış saatleri hakkında da bilgi verildi.

MARKETLER KAÇTA KAPANIYOR, KAÇA KADAR AÇIK? MARKETLER HAFTA SONU AÇIK MI?

İçişleri Bakanlığı'nın genelgesine göre hafta sonu ve hafta içi marketlerin çalışma saatleri düzenlendi. Marketler hafta içi ve hafta sonu açık olacak. Buna karşı, hafta içi ve hafta sonu market çalışma saatleri farklılık gösterecek. Cumartesi- Pazar hafta sonu marketler 10.00-17.00 arasında açık olacak.

İşte, 28 Mayıs bugün marketler kaçta kapanıyor ve kaça kadar açık sorularının yanıtları