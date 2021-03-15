Marketler saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor, çalışma saatleri nasıl? A101, BİM, ŞOK, Migros Marketler ve bakkallar kaça kadar açık?

Marketlerin saat kaçta açıldığı ve kapandığı milyonlarca vatandaşın gündeminde yer buluyor. Son olarak İçişleri Bakanlığı tarafından kasapların, manavların ve marketleri çalışma saatleri hakkında genelge yayımlanmış Marketler saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor sorusu yanıt bulmuştu. Genelge ile alışverişlerini belirlenen saat aralığında tamamlamak isteyenler bakkal ve market çalışma saatini araştırıyor. İşte Bakanlık genelgesi ile 2021 market çalışma saatleri

MARKETLER SAAT KAÇTA AÇILIYOR, KAÇTA KAPANIYOR, KAÇA KADAR AÇIK?

Market çalışma saatleri ile ilgili son gelişmeler yakından takip ediliyor. Son olarak hafta içi ve hafta sonu yasağında marketlerin çalışma saatleri için risk grubuna göre ilden ile değişiklik yapılırken market çalışma saatleri ile ilgili detaylar şöyle;