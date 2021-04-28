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Yaşam Marketler saat kaçta açılıyor ve kaçta kapanıyor? Tam kapanmada hafta sonu/hafta içi marketler kaça kadar açık?
Giriş Tarihi: 28.04.2021
13:47 Güncelleme Tarihi: 28.04.2021
13:49
Market çalışma saatleri, gün içerisinde sık sık araştırılıyor. İçişleri Bakanlığı tarafından tam kapanma genelgesi yayınlanırken marketler saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor ve kaça kadar açık konuları netlik kazandı. 29 Nisan ila 17 Mayıs tarihlerini kapsayan tam kapanmada, bakkallar ve marketlerin çalışma saatleri yeniden düzenlendi. Düzenlemede, A101, BİM, ŞOK, Migros gibi zincir marketlerin çalışma saatleri için de değişiklik yapıldı. Bu noktada, evlerdeki ihtiyaçların giderilmesi için marketler saat kaçta kapanıyor, kaçta açılıyor ve kaça kadar açık sorusu öne çıkıyor. İşte, tam kapanmada hafta sonu ve hafta içi bakkalların ve marketlerin açılış kapanış saatleri
Tam kapanma öncesinde evlerdeki ihtiyaçların giderilmesi için market çalışma saatleri merak ediliyor. Bilindiği gibi, 29 Nisan ila 17 Mayıs tarihleri arasında Türkiye genelinde kesintisiz sokağa çıkma yasağı uygulanacak. Hâl böyle olunca, birçok konu da araştırılıyor. Bunların başında, marketler saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor ve kaça kadar açık geliyor. İçişleri Bakanlığı tarafından genelge yayınlanırken tam kapanmada hafta sonu ve hafta içi bakkalların ve marketlerin çalışma saatleri yeniden düzenlendi. Böylelikle,
marketler kaçta açılıyor, kaça kapanıyor ve kaça kadar açık konusu netlik kazandı.
MARKETLER SAAT KAÇTA AÇILIYOR VE KAPANIYOR?
İçişleri Bakanlığı'nın genelgesinde fırınların, bakkalların ve marketlerin çalışma saatleri hakkında bilgi verildi. Genelgeye göre, fırınların, bakkalların ve marketlerin açılış kapanış saatleri değişti. Öte yandan, zincir marketler olan A101, BİM, ŞOK ve Migros gibi yerlerin çalışma saatleri de düzenlendi. 29 Nisan 19.00'dan 17 Mayıs 05.00'a kadar sürecek tam kapanma için yeniden düzenlemeye gidilen market çalışma saatleri ile ilgili detaylar şöyle;
2021 MARKET ÇALIŞMA SAATLERİ
Gerçekleştirilen son kabine toplantısında sokağa çıkma yasağı saatleri saat 29 Nisan 19.00'dan 17 Mayıs 05.00'a sürecek. Bu kararın ardından marketlerin çalışma saatleri konusunda da değişikliğe gidildi. Sokağa çıkma kısıtlamasındaki sürelere uymak için tüm işyerlerinin (istisna getirilenler hariç) belli saatlerde açık olacak.
Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu Pazartesi- Salı- Çarşamba- Perşembe- Cuma- Cumartesi günleri market, bakkal, manav, kasaplar ve kuruyemişçiler 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek. Pazar günleri ise marketler kapalı olacak.
ZİNCİR MARKETLERİN ÇALIŞMA SAATLERİ 2021
Zincir marketler saat 10.00'da açılacak. BİM, A101, ŞOK, Migros ve Carrefour gibi birçok şubesi bulunan zincir marketlerin çalışma saatleri belli olurken Pazar günleri kapalı olması kararlaştırıldı.