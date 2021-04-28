Marketler saat kaçta açılıyor ve kaçta kapanıyor? Tam kapanmada hafta sonu/hafta içi marketler kaça kadar açık?

Tam kapanma öncesinde evlerdeki ihtiyaçların giderilmesi için market çalışma saatleri merak ediliyor. Bilindiği gibi, 29 Nisan ila 17 Mayıs tarihleri arasında Türkiye genelinde kesintisiz sokağa çıkma yasağı uygulanacak. Hâl böyle olunca, birçok konu da araştırılıyor. Bunların başında, marketler saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor ve kaça kadar açık geliyor. İçişleri Bakanlığı tarafından genelge yayınlanırken tam kapanmada hafta sonu ve hafta içi bakkalların ve marketlerin çalışma saatleri yeniden düzenlendi. Böylelikle, marketler kaçta açılıyor, kaça kapanıyor ve kaça kadar açık konusu netlik kazandı.