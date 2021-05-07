Marketler saat kaçta açılıyor ve kapanıyor? Sokağa çıkma yasağında bakkallar ve BİM, A101, ŞOK, Migros marketler kaça kadar açık?

MARKETLER KAÇTA AÇILIYOR, KAÇTA KAPANIYOR?

Market çalışma saatleri ile ilgili son günlerde sorgulamalar epey arttı. İçişleri Bakanlığı'nın koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında yayımladığı, marketlerin çalışma saatlerine ilişkin genelge uyarınca marketlerin açılış / kapanış saatlerinde düzenlemeye gidildi. Düzenlenen yeni tedbirlerden BİM ŞOK A101 Migros gibi marketlerin güncel çalışma saatleri ile ilgili detaylar şöyle;

Zincir marketler saat 10.00'da açılacak. BİM, A101, ŞOK, Migros ve Carrefour gibi birçok şubesi bulunan zincir marketlerin çalışma saatleri belli olurken Pazar günleri kapalı olması kararlaştırıldı.