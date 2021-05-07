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Haberler Yaşam Marketler saat kaçta açılıyor ve kapanıyor? Sokağa çıkma yasağında bakkallar ve BİM, A101, ŞOK, Migros marketler kaça kadar açık?
Giriş Tarihi: 07.05.2021 09:03 Güncelleme Tarihi: 07.05.2021 09:04

ve kapanıyor? Sokağa çıkma yasağında bakkallar ve , , , ?

Tam kapanma sokağa çıkma yasağı uygulanmaya devam ediyor. Bu kapsamda; de genelgesi kapsamında belli oldu. Hafta içi ve hafta sonu olmak üzere ve kapanıyor, marketler saat kaça kadar açık gibi soruların yanıtları milyonlarca vatandaş tarafından sorgulanıyor. Öte yandan son yayımlanan genelgeye göre; vatandaşların zorunlu temel ihtiyaçları dışında herhangi bir ürün satışına da izin verilmeyecek. Bu bakımdan; hafta içi marketler saat kaçta açılıyor/kapanıyor? Tam kapanmada bakkallar ve ? İşte , , , market çalışma saatleri!

Marketler saat kaçta açılıyor ve kapanıyor? Sokağa çıkma yasağında bakkallar ve BİM, A101, ŞOK, Migros marketler kaça kadar açık?

29 Nisan'da başlayıp 17 Mayıs'a kadar sürecek olan tam kapanma ile birlikte de değişmiş oldu. Bu kapsamda; hafta içi ve hafta sonu olmak üzere , , gibi pek çok önemli sorunun yanıtı da sorgulanıyor. Özellikle sabah saatlerinden itibaren evlerinin temel ihtiyaçlarını karşılamak isteyen vatandaşlar market çalışma saatlerini öğrenmek istiyor. Bu kapsamda; tarafından genelge de yayınlandı. İşte , , , market çalışma saatleri!

Marketler saat kaçta açılıyor ve kapanıyor? Sokağa çıkma yasağında bakkallar ve BİM, A101, ŞOK, Migros marketler kaça kadar açık?

MARKETLER KAÇTA AÇILIYOR, KAÇTA KAPANIYOR?

ile ilgili son günlerde sorgulamalar epey arttı. 'nın koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında yayımladığı, marketlerin çalışma saatlerine ilişkin genelge uyarınca marketlerin açılış / kapanış saatlerinde düzenlemeye gidildi. Düzenlenen yeni tedbirlerden gibi marketlerin güncel çalışma saatleri ile ilgili detaylar şöyle;

Zincir marketler saat 10.00'da açılacak. BİM, A101, ŞOK, Migros ve Carrefour gibi birçok şubesi bulunan zincir marketlerin çalışma saatleri belli olurken Pazar günleri kapalı olması kararlaştırıldı.

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Marketler saat kaçta açılıyor ve kapanıyor? Sokağa çıkma yasağında bakkallar ve BİM, A101, ŞOK, Migros marketler kaça kadar açık?

2021 MARKET ÇALIŞMA SAATLERİ

Gerçekleştirilen son kabine toplantısında sokağa çıkma yasağı saatleri saat 29 Nisan 19.00'dan 17 Mayıs 05.00'a sürecek. Bu kararın ardından marketlerin çalışma saatleri konusunda da değişikliğe gidildi. Sokağa çıkma kısıtlamasındaki sürelere uymak için tüm işyerlerinin (istisna getirilenler hariç) belli saatlerde açık olacak.

Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu Pazartesi- Salı- Çarşamba- Perşembe- Cuma- Cumartesi günlerinde market, bakkal, manav, kasaplar ve kuruyemişçiler 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek. Pazar günleri ise zincir marketler kapalı olacak.

Marketler saat kaçta açılıyor ve kapanıyor? Sokağa çıkma yasağında bakkallar ve BİM, A101, ŞOK, Migros marketler kaça kadar açık?

MARKETLER SAAT KAÇTA AÇILIYOR/KAPANIYOR VE KAÇA KADAR AÇIK?

Marketler saat 10:00'da açılıyor akşam saat 17:00'ye kadar hizmet vermeye devam ediyor. Zincir marketlerin kapalı olduğu pazar günlerinde bakkal, manav, kasap, kuruyemiş dükkanları hizmet vermeye devam edecek.

Marketler saat kaçta açılıyor ve kapanıyor? Sokağa çıkma yasağında bakkallar ve BİM, A101, ŞOK, Migros marketler kaça kadar açık?

ZİNCİR MARKETLERİN ÇALIŞMA SAATLERİ 2021

Zincir marketler saat 10.00'da açılacak. , , , ve Carrefour gibi birçok şubesi bulunan zincir marketlerin çalışma saatleri belli olurken Pazar günleri kapalı olması kararlaştırıldı.

Aynı saatler arasında bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi, tatlıcılar ve online sipariş firmaları evlere/adrese servis şeklinde de satış yapabilecekler. Yukarıda belirtilen uygulama zincir ve süper marketler için haftanın altı günü geçerli olacak, zincir marketler pazar günleri kapalı kalacaktır.

Bakanlık tarafından 81 il valiliğine gönderilen "Market Tedbirleri" konulu genelge ile tam kapanma sürecinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması ile ilgili usul ve esasların belirlenerek, valilere duyurulduğu hatırlatıldı.

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