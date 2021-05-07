Marketler saat kaçta açılıyor ve kapanıyor? Sokağa çıkma yasağında bakkallar ve BİM, A101, ŞOK, Migros marketler kaça kadar açık?

Tam kapanma sokağa çıkma yasağı uygulanmaya devam ediyor. Bu kapsamda; market çalışma saatleri de İçişleri Bakanlığı genelgesi kapsamında belli oldu. Hafta içi ve hafta sonu olmak üzere marketler saat kaçta açılıyor ve kapanıyor, marketler saat kaça kadar açık gibi soruların yanıtları milyonlarca vatandaş tarafından sorgulanıyor. Öte yandan son yayımlanan genelgeye göre; vatandaşların zorunlu temel ihtiyaçları dışında herhangi bir ürün satışına da izin verilmeyecek. Bu bakımdan; hafta içi marketler saat kaçta açılıyor/kapanıyor? Tam kapanmada bakkallar ve marketler kaça kadar açık? İşte BİM, A101, ŞOK, Migros market çalışma saatleri!