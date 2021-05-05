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Haberler Yaşam Marketler saat kaçta açılıyor/kapanıyor? A101, BİM, ŞOK marketler saat kaça kadar açık? İşte 2021 hafta içi market çalışma saatleri
Giriş Tarihi: 05.05.2021 07:53 Güncelleme Tarihi: 05.05.2021 16:07

Marketler saat kaçta açılıyor/kapanıyor? , , marketler saat kaça kadar açık? İşte 2021 hafta içi

Bugün sabah saatleriyle beraber binlerce vatandaş tam kapanma genelgesine göre; sokağa çıkma yasağında ile ilgili yer alan detayları gündeme taşıyor. Koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında kısıtlama saatlerinde yalnızca belirli zaman dilimlerinde hizmet veren bu işyerleri ile ilgili olarak "Tam kapanmada bugün marketler saat kaçta açılıyor ve kapanıyor, , , , , , ve diğer tüm marketler saat kaça kadar açık?" soruları binlerce kişinin araştırma konusu haline geliyor. İşte Bakkal, manav, kasap ve market çalışma saatleri ve genelgede yer alan tüm detaylar…

Marketler saat kaçta açılıyor/kapanıyor? A101, BİM, ŞOK marketler saat kaça kadar açık? İşte 2021 hafta içi market çalışma saatleri

Hafta içi ve hafta sonu , 26 Nisan – 17 Mayıs tarihleri aralığında uygulanacak olan tam kapanma sürecinde gün içerisinde binlerce kişinin araştırma konusu haline geliyor. Manav, bakkal, kasap, market türü işletmeler genelgede yer alan bilgiye göre vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak üzere belirlenen saatlerde hizmet veriyor. Bu noktada ise "Tam kapanmada bugün marketler saat kaçta açılıyor ve kapanıyor, , , , , , ve diğer tüm marketler saat kaça kadar açık?" soruları yanıt aramaya başladı. İşte market çalışma saatleri ve genelgede yer alan tüm detaylar…

Marketler saat kaçta açılıyor/kapanıyor? A101, BİM, ŞOK marketler saat kaça kadar açık? İşte 2021 hafta içi market çalışma saatleri

MARKETLER SAAT KAÇTA AÇILIYOR VE KAPANIYOR?

'nın genelgesinde fırınların, bakkalların ve marketlerin çalışma saatleri hakkında bilgi verildi. Genelgeye göre, fırınların, bakkalların ve marketlerin açılış kapanış saatleri değişti. Öte yandan, zincir marketler olan , , ve gibi yerlerin çalışma saatleri de düzenlendi. 29 Nisan 19.00'dan 17 Mayıs 05.00'a kadar sürecek tam kapanma için yeniden düzenlemeye gidilen ile ilgili detaylar şöyle;

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Marketler saat kaçta açılıyor/kapanıyor? A101, BİM, ŞOK marketler saat kaça kadar açık? İşte 2021 hafta içi market çalışma saatleri

2021 MARKET ÇALIŞMA SAATLERİ

Gerçekleştirilen son kabine toplantısında sokağa çıkma yasağı saatleri saat 29 Nisan 19.00'dan 17 Mayıs 05.00'a sürecek. Bu kararın ardından marketlerin çalışma saatleri konusunda da değişikliğe gidildi. Sokağa çıkma kısıtlamasındaki sürelere uymak için tüm işyerlerinin (istisna getirilenler hariç) belli saatlerde açık olacak.

Marketler saat kaçta açılıyor/kapanıyor? A101, BİM, ŞOK marketler saat kaça kadar açık? İşte 2021 hafta içi market çalışma saatleri

Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu Pazartesi- Salı- Çarşamba- Perşembe- Cuma- Cumartesi günleri market, bakkal, manav, kasaplar ve kuruyemişçiler 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek. Pazar günleri ise zincir marketler kapalı olacak.

Marketler saat kaçta açılıyor/kapanıyor? A101, BİM, ŞOK marketler saat kaça kadar açık? İşte 2021 hafta içi market çalışma saatleri

ZİNCİR MARKETLERİN ÇALIŞMA SAATLERİ 2021

Zincir marketler saat 10.00'da açılacak. , , , ve gibi birçok şubesi bulunan zincir marketlerin çalışma saatleri belli olurken Pazar günleri kapalı olması kararlaştırıldı.

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