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Haberler Yaşam Marketler saat kaçta açılıyor/kapanıyor ve kaça kadar açık? Hafta içi bakkallar ve BİM, ŞOK, Migros, A101 zincir marketler açık mı, çalışıyor mu?
Giriş Tarihi: 03.05.2021 07:41 Güncelleme Tarihi: 03.05.2021 11:08

/kapanıyor ve kaça kadar açık? Hafta içi bakkallar ve BİM, ŞOK, Migros, A101 zincir , çalışıyor mu?

Tam kapanma sokağa çıkma yasağı 29 Nisan'dan itibaren başladı ve 17 Mayıs tarihine kadar sürecek. Tam kapanma sürecinde evlerinin temel ihtiyaçlarını karşılamak isteyen vatandaşlar market çalışma saatlerini merak ediyor. Sabah saatleri başta olmak üzere gün içerisinde de sıkça sorgulanan konular arasında yerini alırken ve kapanıyor, gibi soruların yanıtları ise genelge ile netlik kazandı. Kısıtlamanın olduğu günlerde market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler genelgede yer alan saatler aralığında alışverişlerini yapabilecekler. Bu kapsamda; hafta içi marketler saat kaçta açılıyor/kapanıyor? 3 Mayıs 2021 Pazartesi bakkallar ve marketler kaça kadar açık? İşte !

Marketler saat kaçta açılıyor/kapanıyor ve kaça kadar açık? Hafta içi bakkallar ve BİM, ŞOK, Migros, A101 zincir marketler açık mı, çalışıyor mu?

Tam kapanma ile birlikte market çalışma saatlerinde değişikliğe gidildi. Sokağa çıkma kısıtlamasındaki sürelere uymak için tüm işyerleri (istisna getirilenler hariç) belli saatlerde açık olacak. Bu kapsamda; yeni haftanın ilk gününde sabah saatleri itibarıyla , gibi soruların yanıtları sorgulanır hale geldi. Genelgeye göre ise vatandaşlar evlerine en yakın yerlerde bulunan ve yürüme mesafesindeki bakkal ve marketlerden alışveriş yapabilecek olup araç kullanmama şartının da altı çizildi. Bu bakımdan; hafta içi ve kaçta kapanıyor? Hafta içi bugün marketler saat kaçta açılıyor? 2021 !

Marketler saat kaçta açılıyor/kapanıyor ve kaça kadar açık? Hafta içi bakkallar ve BİM, ŞOK, Migros, A101 zincir marketler açık mı, çalışıyor mu?

MARKETLER SAAT KAÇTA AÇILIYOR VE KAPANIYOR?

İçişleri Bakanlığı'nın genelgesinde fırınların, bakkalların ve marketlerin çalışma saatleri hakkında bilgi verildi. Genelgeye göre, fırınların, bakkalların ve marketlerin açılış kapanış saatleri değişti. Öte yandan, zincir marketler olan A101, BİM, ŞOK ve Migros gibi yerlerin çalışma saatleri de düzenlendi. 29 Nisan 19.00'dan 17 Mayıs 05.00'a kadar sürecek tam kapanma için yeniden düzenlemeye gidilen ile ilgili detaylar şöyle;

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Marketler saat kaçta açılıyor/kapanıyor ve kaça kadar açık? Hafta içi bakkallar ve BİM, ŞOK, Migros, A101 zincir marketler açık mı, çalışıyor mu?

2021 MARKET ÇALIŞMA SAATLERİ

Gerçekleştirilen son kabine toplantısında sokağa çıkma yasağı saatleri saat 29 Nisan 19.00'dan 17 Mayıs 05.00'a sürecek. Bu kararın ardından marketlerin çalışma saatleri konusunda da değişikliğe gidildi. Sokağa çıkma kısıtlamasındaki sürelere uymak için tüm işyerlerinin (istisna getirilenler hariç) belli saatlerde açık olacak.

Marketler saat kaçta açılıyor/kapanıyor ve kaça kadar açık? Hafta içi bakkallar ve BİM, ŞOK, Migros, A101 zincir marketler açık mı, çalışıyor mu?

Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu Pazartesi- Salı- Çarşamba- Perşembe- Cuma- Cumartesi günleri market, bakkal, manav, kasaplar ve kuruyemişçiler 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek. Pazar günleri ise zincir marketler kapalı olacak.

Marketler saat kaçta açılıyor/kapanıyor ve kaça kadar açık? Hafta içi bakkallar ve BİM, ŞOK, Migros, A101 zincir marketler açık mı, çalışıyor mu?

ZİNCİR MARKETLERİN ÇALIŞMA SAATLERİ 2021

Zincir marketler saat 10.00'da açılacak. BİM, A101, ŞOK, Migros ve Carrefour gibi birçok şubesi bulunan zincir marketlerin çalışma saatleri belli olurken Pazar günleri kapalı olması kararlaştırıldı.

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