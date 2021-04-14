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Haberler Yaşam Marketler saat kaçta kapanacak? Hafta içi ve hafta sonu marketler kaça kadar açık? İşte market çalışma saatleri!
Giriş Tarihi: 14.04.2021 14:40 Güncelleme Tarihi: 14.04.2021 14:41

? Hafta içi ve hafta sonu ? İşte !

Son gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'nın ardından alınan kararlar kamuoyu ile paylaşıldı ve tarafından "Kısmi Kapanma" konulu bir genelge yayınlandı. 81 il valiliğine gönderilen genelge kapsamında market çalışma saatlerine de yer verildi. Bilindiği üzere; sokağa çıkma yasağı saatleri akşam 21:00'dan 19:00'a çekildi. Bu kapsamda; değişti mi, , gibi çeşitli soruların yanıtları sorgulanır hale geldi. İçişleri Bakanlığı genelgesi ile marketler saat kaçta açılacak ve kapanacak? Hafta içi ve hafta sonu marketler kaça kadar açık? Market çalışma saatleri ve genelge detayları!

Marketler saat kaçta kapanacak? Hafta içi ve hafta sonu marketler kaça kadar açık? İşte market çalışma saatleri!

Ramazan ayının ilk iki haftasında koronavirüs önlem ve tedbirleri sıkılaştırılarak kısmı kapanma uygulamasına geçildi. Bu kapsamda; sokağa çıkma yasağı saati 21:00'dan 19:00'a düşürüldü. Hal böyle olunca; evlerinin temel ihtiyaçlarını karşılamak isteyen vatandaşlar değişti mi sorusuna yanıt arıyor. Bu kapsamda; ? Hafta içi hafta sonu ? Genelge ile market çalışma saatleri!

Marketler saat kaçta kapanacak? Hafta içi ve hafta sonu marketler kaça kadar açık? İşte market çalışma saatleri!

BAKANLIK'TAN GENELGE YAYINLANDI

, 81 İl Valiliğine "Kısmi Kapanma" konulu genelge gönderdi. Genelgede ile ilgili şu ifadelere yer verildi;

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Marketler saat kaçta kapanacak? Hafta içi ve hafta sonu marketler kaça kadar açık? İşte market çalışma saatleri!

Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu Cumartesi ve Pazar günleri market, bakkal, manav, kasaplar ve kuruyemişçiler 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek. 65 yaş ve üzeri ile 18 yaş altında bulunanlar hariç, zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine en yakın market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçilere gidip gelebilecek.

Marketler saat kaçta kapanacak? Hafta içi ve hafta sonu marketler kaça kadar açık? İşte market çalışma saatleri!

Aynı saatler arasında market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçiler ve online sipariş firmaları evlere/adrese servis şeklinde de satış yapabilecek.

Marketler saat kaçta kapanacak? Hafta içi ve hafta sonu marketler kaça kadar açık? İşte market çalışma saatleri!

Fırın ve unlu mamul ruhsatlı işyerlerine ait ekmek dağıtım araçlarıyla sadece market ve bakkallara ekmek servisi yapılabilecek, ekmek dağıtım araçlarıyla sokak aralarında kesinlikle satış yapılmayacak.

Zincir marketler ise saat 10.00'da açılacak.

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