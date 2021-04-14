Marketler ve bakkallar kaçta kapanıyor? 14 Nisan BİM , A101, ŞOK, Migros marketler hafta içi saat kaça kadar açık, kaçta kapanıyor?

Son gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'nın ardından alınan kararlar kamuoyu ile paylaşıldı ve İçişleri Bakanlığı tarafından "Kısmi Kapanma" konulu bir genelge yayınlandı. 81 il valiliğine gönderilen genelge kapsamında market çalışma saatlerine de yer verildi. Bilindiği üzere; sokağa çıkma yasağı saatleri akşam 21:00'dan 19:00'a çekildi. Bu kapsamda; market çalışma saatleri değişti mi, marketler saat kaçta kapanacak, marketler kaça kadar açık gibi çeşitli soruların yanıtları sorgulanır hale geldi. İçişleri Bakanlığı genelgesi ile marketler saat kaçta açılacak ve kapanacak? Hafta içi ve hafta sonu marketler kaça kadar açık? Market çalışma saatleri ve genelge detayları!