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Haberler Yaşam Marketler ve bakkallar kaçta kapanıyor? 14 Nisan BİM , A101, ŞOK, Migros marketler hafta içi saat kaça kadar açık, kaçta kapanıyor?
Giriş Tarihi: 14.04.2021 14:40 Güncelleme Tarihi: 14.04.2021 16:10

Marketler ve bakkallar kaçta kapanıyor? 14 Nisan BİM , A101, ŞOK, Migros marketler hafta içi saat kaça kadar açık, kaçta kapanıyor?

Son gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'nın ardından alınan kararlar kamuoyu ile paylaşıldı ve tarafından "Kısmi Kapanma" konulu bir genelge yayınlandı. 81 il valiliğine gönderilen genelge kapsamında market çalışma saatlerine de yer verildi. Bilindiği üzere; sokağa çıkma yasağı saatleri akşam 21:00'dan 19:00'a çekildi. Bu kapsamda; değişti mi, , gibi çeşitli soruların yanıtları sorgulanır hale geldi. İçişleri Bakanlığı genelgesi ile marketler saat kaçta açılacak ve kapanacak? Hafta içi ve hafta sonu marketler kaça kadar açık? Market çalışma saatleri ve genelge detayları!

Marketler ve bakkallar kaçta kapanıyor? 14 Nisan BİM , A101, ŞOK, Migros marketler hafta içi saat kaça kadar açık, kaçta kapanıyor?

Ramazan ayının ilk iki haftasında koronavirüs önlem ve tedbirleri sıkılaştırılarak kısmı kapanma uygulamasına geçildi. Bu kapsamda; sokağa çıkma yasağı saati 21:00'dan 19:00'a düşürüldü. Hal böyle olunca; evlerinin temel ihtiyaçlarını karşılamak isteyen vatandaşlar değişti mi sorusuna yanıt arıyor. Bu kapsamda; ? Hafta içi hafta sonu ? Genelge ile market çalışma saatleri!

Marketler ve bakkallar kaçta kapanıyor? 14 Nisan BİM , A101, ŞOK, Migros marketler hafta içi saat kaça kadar açık, kaçta kapanıyor?

BAKANLIK'TAN GENELGE YAYINLANDI

, 81 İl Valiliğine "Kısmi Kapanma" konulu genelge gönderdi. Genelgede ile ilgili şu ifadelere yer verildi;

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Marketler ve bakkallar kaçta kapanıyor? 14 Nisan BİM , A101, ŞOK, Migros marketler hafta içi saat kaça kadar açık, kaçta kapanıyor?

Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu Cumartesi ve Pazar günleri market, bakkal, manav, kasaplar ve kuruyemişçiler 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek. 65 yaş ve üzeri ile 18 yaş altında bulunanlar hariç, zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine en yakın market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçilere gidip gelebilecek.

Marketler ve bakkallar kaçta kapanıyor? 14 Nisan BİM , A101, ŞOK, Migros marketler hafta içi saat kaça kadar açık, kaçta kapanıyor?

Aynı saatler arasında market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçiler ve online sipariş firmaları evlere/adrese servis şeklinde de satış yapabilecek.

Marketler ve bakkallar kaçta kapanıyor? 14 Nisan BİM , A101, ŞOK, Migros marketler hafta içi saat kaça kadar açık, kaçta kapanıyor?

Fırın ve unlu mamul ruhsatlı işyerlerine ait ekmek dağıtım araçlarıyla sadece market ve bakkallara ekmek servisi yapılabilecek, ekmek dağıtım araçlarıyla sokak aralarında kesinlikle satış yapılmayacak.

Zincir marketler ise saat 10.00'da açılacak.

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