23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı resmi tatili nedeniyle bu akşam başlayacak sokağa çıkma yasağı Pazartesi günü saat 05.00'a kadar devam ederken milyonların gözü sabah saatlerinden itibaren market çalışma saatleri ile ilgili detaylara çevrildi. İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge kapsamında "Bugün marketler saat kaçta açılıyor ve kaçta kapanıyor?" sorularının yanıtı verilmiş oldu. İçişleri Bakanlığı kısıtlamada belirli saatlerde hizmet verebilecek olan bu işletmeler için merak edilenleri kamuoyuna aktardı. Öte yandan "Marketler ve bakkallar saat kaça kadar açık?" sorularına da yanıt aranıyor. İşte BİM, A101, ŞOK, Migros market çalışma saatleri…