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Haberler Yaşam Marketler ve bakkallar saat kaçta açılıyor ve kaçta kapanıyor? BİM, A101, ŞOK, Migros marketler saat kaça kadar açık? 2021 Çalışma saatleri
Giriş Tarihi: 22.04.2021 09:50 Güncelleme Tarihi: 23.04.2021 02:17

Marketler ve bakkallar saat kaçta açılıyor ve kaçta kapanıyor? , , , marketler saat kaça kadar açık? 2021 Çalışma saatleri

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı resmi tatili nedeniyle bu akşam başlayacak sokağa çıkma yasağı Pazartesi günü saat 05.00'a kadar devam ederken milyonların gözü sabah saatlerinden itibaren ile ilgili detaylara çevrildi. tarafından yayımlanan genelge kapsamında "Bugün marketler saat kaçta açılıyor ve kaçta kapanıyor?" sorularının yanıtı verilmiş oldu. İçişleri Bakanlığı kısıtlamada belirli saatlerde hizmet verebilecek olan bu işletmeler için merak edilenleri kamuoyuna aktardı. Öte yandan "Marketler ve bakkallar saat kaça kadar açık?" sorularına da yanıt aranıyor. İşte , , , market çalışma saatleri…

BİM, A101, ŞOK, Migros marketler saat kaçta açılıyor ve kaçta kapanıyor? Marketler ve bakkallar saat kaça kadar açık? 2021 Çalışma saatleri

Bu sene Cuma gününe denk gelen 23 Nisan öncesi koronavirüs salgınına tedbiren bu akşamdan başlayacak olan kısıtlama öncesi milyonarca bu süreçte ile ilgili 'nca yayımlanan genelgeyi merak ediyor. Bu noktada ", , , marketler saat kaçta açılıyor ve kaçta kapanıyor?" soruları sabah saatlerinden itibaren yanıt aramaya başladı. Bakanlık bu tür işletmelerin belirlenen saat aralıklarında hizmet vereceğini ifade ederken ihtiyaçlarını bugünden karşılamak isteyen binlerce kişi "Marketler ve bakkallar saat kaça kadar açık?" sorusunu gündeme taşıdı. İşte BİM, A101, ŞOK, Migros market Çalışma saatleri…

BİM, A101, ŞOK, Migros marketler saat kaçta açılıyor ve kaçta kapanıyor? Marketler ve bakkallar saat kaça kadar açık? 2021 Çalışma saatleri

tarafından 81 İl Valiliği'ne 23 Nisan Sokağa çıkma kısıtlaması" konulu genelge gönderildi. Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı günlük koronavirüs tablosundaki vaka sayısının 60 bini aşması nedeniyle 22 Nisan Perşembe günü saat 19.00'dan itibaren 23,24 ve 25 Nisan tarihlerinde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. Cuma, cumartesi, pazar günlerinin tamamını kapsayacak sokağa çıkma kısıtlaması, 26 Nisan Pazartesi günü saat 05.00'de sona erecek. Daha önce genelge ile belirtilen "Sokağa Çıkma Kısıtlamasından Muaf Yerler ve Kişiler Listesi" geçerli olacak.

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BİM, A101, ŞOK, Migros marketler saat kaçta açılıyor ve kaçta kapanıyor? Marketler ve bakkallar saat kaça kadar açık? 2021 Çalışma saatleri

BAKKAL VE MARKETLER AÇIK OLACAK

Hafta sonu 10.00- 17.00 saatleri arasında açık olan bakkal, market, kasap, manav ve kuruyemişçi ile şehirlerarası seyahat kısıtlamasına dair usul ve esaslar Cuma günü de bire bir uygulanacak.

Son Dakika Haberleri - İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile genelge! 23-24-25 Nisan'da sokağa çıkma yasağı kararı | Video

22 Nisan Perşembe günü ise , , , ve Carrefour gibi birçok şubesi bulunan zincir marketlerin çalışma saatleri 10:00-18:00 olacak.

BİM, A101, ŞOK, Migros marketler saat kaçta açılıyor ve kaçta kapanıyor? Marketler ve bakkallar saat kaça kadar açık? 2021 Çalışma saatleri

2021 MARKET ÇALIŞMA SAATLERİ

Gerçekleştirilen son kabine toplantısında hafta içi sokağa çıkma yasağı saatleri saat 19:0-05:00 olarak değiştirilmişti. Bu kararın ardından marketlerin çalışma saatleri konusunda da değişikliğe gidildi. Sokağa çıkma kısıtlamasındaki sürelere uymak için tüm işyerlerinin (istisna getirilenler hariç) çalışma saatleri hafta içi günlerde 07.00-18.00 saatleri arası olarak belirlenecek. Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu Cumartesi ve Pazar günleri market, bakkal, manav, kasaplar ve kuruyemişçiler 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek.

Zincir marketler ise saat 10.00'da açılacak. , , , ve Carrefour gibi birçok şubesi bulunan zincir marketlerin çalışma saatleri hafta içi saat 10:00-18:00 hafta sonu 10.00- 17.00 olarak belirlendi. Bakkallar ise sabah saat 07:00'den itibaren hizmet vermeye devam edebilecek

BİM, A101, ŞOK, Migros marketler saat kaçta açılıyor ve kaçta kapanıyor? Marketler ve bakkallar saat kaça kadar açık? 2021 Çalışma saatleri

BİM ÇALIŞMA SAATLERİ

hafta içi 10.00- 18.00 arası çalışıyor.

hafta sonu 10.00- 17.00 arası çalışıyor.

A101 ÇALIŞMA SAATLERİ

hafta içi 10.00- 18.00 arası çalışıyor.

hafta sonu 10.00- 17.00 arası çalışıyor.

MİGROS ÇALIŞMA SAATLERİ

hafta içi 10.00- 18.00 arası çalışıyor.

hafta sonu 10.00- 17.00 arası çalışıyor.

ŞOK ÇALIŞMA SAATLERİ

hafta içi 10.00- 18.00 arası çalışıyor.

hafta sonu 10.00- 17.00 arası çalışıyor.

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