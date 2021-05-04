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Haberler Yaşam Marketlerde hangi ürünler satılamayacak? İçişleri Bakanlığı genelgesi ile marketlerde hangi ürünlerin satışı yasaklandı?
Giriş Tarihi: 04.05.2021 08:50 Güncelleme Tarihi: 04.05.2021 08:52

? İçişleri Bakanlığı genelgesi ile ?

sorusu, İçişleri Bakanlığı'nın market tedbirleri konulu genelgesinin ardından merak konusu oldu. Genelgeye göre, zorunlu temel ihtiyaçlar dışında hiçbir ürünün satışına izin verilmeyecek. Bu noktada, bebek bezi ve temizlik ürünleri başta olmak üzere sorusu yoğun olarak araştırılıyor. İçişleri Bakanlığı'nın genelgesinde marketlerde satışı yasak olan ürünler listesi tek tek açıklandı. İşte, marketlerde hangi ürünler satılamayacak ve hangi ürünlerin satışı yasaklandı konusuyla ilgili gelişmeler

Marketlerde hangi ürünler satılamayacak? İçişleri Bakanlığı genelgesi ile marketlerde hangi ürünlerin satışı yasaklandı?

İçişleri Bakanlığı'ndan 81 İl Valiliğine, market tedbirleri konulu yeni bir genelge gönderildi. Bu genelgeye göre, zorunlu ihtiyaçların dışındaki ürünlerin satışı yasaklandı. Zincir ve süper marketleri de kapsayan genelgede, marketlerde satılabilecek ve satılamayacak ürünlerin listesi detaylı olarak paylaşıldı. Bu son dakika gelişmesinin ardından sorusunun yanıtı merak konusu oldu. Vatandaşlar, evlerdeki ihtiyaçların giderilmesi konusunda konusuyla ilgili bilgi edinmeye çalışıyor. İşte, marketlerde satışı serbest olan ve olmayan ürünler listesi

Marketlerde hangi ürünler satılamayacak? İçişleri Bakanlığı genelgesi ile marketlerde hangi ürünlerin satışı yasaklandı?

MARKETLERDE HANGİ ÜRÜNLERİN SATIŞI YASAKLANDI?

Genelgede, tam kapanma sürecinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması ile ilgili usül ve esasların belirlenerek, valilere duyurulduğu hatırlatıldı.

Bu kapsamda daha önce illere gönderilen sokağa çıkma kısıtlaması sırasında temel gıda, ilaç ve temizlik ürünlerinin satıldığı yerler ile üretim, imalat, tedarik ve lojistik zincirlerinin aksamaması amacıyla muafiyet kapsamında bulunan işyerleri dışında tüm ticari işletme, işyeri ve/veya ofislerin kapalı olacağı belirtilmiş, vatandaşların zorunlu temel ihtiyaçlarını karşılamakla sınırlı olacak şekilde bakkal, market, fırın, kasap, manav, kuruyemişçi ve tatlıcıların tam kapanma döneminde 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebileceği, zincir ve süper marketlerin pazar günleri kapalı kalacağı bildirilmişti.

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Marketlerde hangi ürünler satılamayacak? İçişleri Bakanlığı genelgesi ile marketlerde hangi ürünlerin satışı yasaklandı?

MARKETLERDE HANGİ ÜRÜNLER SATILABİLECEK?

Genelgede, sokağa çıkma kısıtlaması sırasında marketlerde oluşabilecek yoğunlukların önüne geçmek amacıyla ilgili Bakanlıklar, kamu kurum ve kuruluşları, meslek odaları ve sektör temsilcileri ile yapılan görüşmeler sonucunda alınan tedbirler şu şekilde sıralandı:

-Marketlerde (zincir ve süper marketler dahil) vatandaşların zorunlu temel ihtiyaçları kapsamındaki ürünlerin dışında herhangi bir ürün satışına izin verilmeyecek.

Marketlerde hangi ürünler satılamayacak? İçişleri Bakanlığı genelgesi ile marketlerde hangi ürünlerin satışı yasaklandı?

ELEKTRONİK EŞYA, OYUNCAK, KIRTASİYE, GİYİM VE AKSESUAR, EV TEKSTİLİ, OTO AKSESUAR, BAHÇE MALZEMELERİ, HIRDAVAT, ZÜCACİYE VB. ÜRÜNLERİN SATIŞINA İZİN VERİLMEYECEK

-7 Mayıs 2021 Cuma gününden itibaren marketlerde (zincir ve süper marketler dahil) temel gıda ve temizlik ürünlerinin yanı sıra sadece hayvan yemi, mamaları ile kozmetik ürünleri (parfümeri ve makyaj malzemeleri hariç) satılabilecek.

-Daha önce getirilen alkollü ürün satışı kısıtlamasının yanı sıra marketlerde (zincir ve süper marketler dahil) elektronik eşya, oyuncak, kırtasiye, giyim ve aksesuar, ev tekstili, oto aksesuar, bahçe malzemeleri, hırdavat, zücaciye vb. ürünlerin satışına izin verilmeyecek.

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Marketlerde hangi ürünler satılamayacak? İçişleri Bakanlığı genelgesi ile marketlerde hangi ürünlerin satışı yasaklandı?

Bu esaslar doğrultusunda Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27'nci ve 72'nci maddeleri uyarınca İl/İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulları kararları ivedilikle alınacak.

- Başta zabıta görevlileri ve kolluk kuvvetleri olmak üzere denetim ekiplerince bu hususa ilişkin tebliğler ve kontroller eksiksiz yerine getirilecek. Uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmeyecek ve mağduriyete neden olunmayacak.

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