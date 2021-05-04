Marketlerde hangi ürünler satılamayacak? İçişleri Bakanlığı genelgesi ile marketlerde hangi ürünlerin satışı yasaklandı?

İçişleri Bakanlığı'ndan 81 İl Valiliğine, market tedbirleri konulu yeni bir genelge gönderildi. Bu genelgeye göre, zorunlu ihtiyaçların dışındaki ürünlerin satışı yasaklandı. Zincir ve süper marketleri de kapsayan genelgede, marketlerde satılabilecek ve satılamayacak ürünlerin listesi detaylı olarak paylaşıldı. Bu son dakika gelişmesinin ardından marketlerde hangi ürünler satılamayacak sorusunun yanıtı merak konusu oldu. Vatandaşlar, evlerdeki ihtiyaçların giderilmesi konusunda marketlerde hangi ürünlerin satışı yasaklandı konusuyla ilgili bilgi edinmeye çalışıyor. İşte, marketlerde satışı serbest olan ve olmayan ürünler listesi