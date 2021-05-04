Marketlerde sigara satışı yasak mı? Son dakika açıklaması geldi! Marketlerde sigara satışı yasaklandı mı?

SİGARA SATIŞI YASAKLANDI MI?
Genelgede "alkollü ürün satışı kısıtlamasının yanı sıra marketlerde (zincir ve süper marketler dahil) elektronik eşya, oyuncak, kırtasiye, giyim ve aksesuar, ev tekstili, oto aksesuar, bahçe malzemeleri, hırdavat, zücaciye vb. ürünlerin satışına izin verilmeyecek." ifadelerine yer verildi.
Genelgede, sigara ve tütün ürünlerinin satışının yasaklandığına ilişkin bir madde yer almadı. Buna göre, marketlerde sigara satışı devam edecek.
İÇİŞLERİ BAKAN YARDIMCISI DA DUYURDU!
"Sigara yasağına" ilişkin iddiaları değerlendiren Çataklı, market tedbirlerine yönelik son yayınlanan genelgede, sigara yasağına ilişkin bir kısıtlama olmadığını belirtti.
Çataklı, bu yöndeki tezviratların sosyal medya dedikodusundan ibaret olduğunu söyledi.