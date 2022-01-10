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Giriş Tarihi: 10.01.2022 12:09 Güncelleme Tarihi: 10.01.2022 12:10

Marketlere ekmek ve sigara satma yasağı ne zaman başlıyor, TBMM’de kabul edildi mi? Marketlerde ekmek ve sigara satmak yasaklandı mı?

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, ekmek ve sigara yasağı konulu düzenlemeyle ilgili açıklamalarda bulundu. Yeni yasaya göre zincir marketlerin bu ürünleri satmasının önüne geçilecek. Vatandaşlar bu yasa teklifiyle ilgili olarak "Marketlere ekmek ve sigara satma yasağı ne zaman başlıyor, TBMM'de kabul edildi mi?" soruları yanıt aramaya başladı. Yapılan açıklamada konu hakkındaki yasa teklifinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde olduğu ifade edildi. Peki, Marketlere ekmek ve sigara satma yasağı ne zaman başlıyor, TBMM'de kabul edildi mi? İşte detaylar...

Marketlere ekmek ve sigara satma yasağı ne zaman başlıyor, TBMM’de kabul edildi mi? Marketlerde ekmek ve sigara satmak yasaklandı mı?

Marketlere ekmek ve sigara satma yasağı geleceğiyle ilgili açıklama TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken'den geldi. Yasa teklifinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde olduğu ifade edilirken öte yandan bu yasa teklifiyle ilgili olarak binlerce vatandaş "Marketlere ekmek ve sigara satma yasağı ne zaman başlıyor, TBMM'de kabul edildi mi?" sorularına yanıt arıyor. Palandöken, bakkalların taleplerini karşılamak ve sorunlarını dile getirmek için çaba sarf ettiklerinin altını çizerek detayları paylaştı. Peki, Marketlere ekmek ve sigara satmak yasaklandı mı, bu yasak ne zaman başlıyor? İşte detaylar...

Marketlere ekmek ve sigara satma yasağı ne zaman başlıyor, TBMM’de kabul edildi mi? Marketlerde ekmek ve sigara satmak yasaklandı mı?

ZİNCİR MARKETLERE EKMEK VE SİGARA ŞOKU!

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, getirilecek yasal düzenlemeyle zincir marketlerin ekmek ve sigara satabilmesinin önüne geçileceğini bildirdi.

TESK'den yapılan açıklamaya göre, Ankara Bakkallar ve Bayiler Esnaf Odası'nın 27'inci olağan kongresi Ankara Ticaret Odası (ATO) Congresium'da gerçekleştirildi.

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Marketlere ekmek ve sigara satma yasağı ne zaman başlıyor, TBMM’de kabul edildi mi? Marketlerde ekmek ve sigara satmak yasaklandı mı?

Palandöken, kongrede yaptığı konuşmada, yeni perakende yasasına ilişkin değerlendirmelerde bulunarak, şu ifadeleri kullandı:

Marketlere ekmek ve sigara satma yasağı ne zaman başlıyor, TBMM’de kabul edildi mi? Marketlerde ekmek ve sigara satmak yasaklandı mı?

"Getirilecek yasal düzenleme ile zincir marketlerin ekmek ve sigara satabilmesinin önüne geçilecek. Artık sigara ve ekmeği bakkallar satacak. Devletin en üst kademesiyle konuşup, bu meselelerin halliyle ilgili de önemli çalışma yaptık. Biliyorsunuz, Meclis'te yasa. Zincir marketler ekmek ve sigara satamayacak. Bu ürünleri sadece bakkallar satacak."

Marketlere ekmek ve sigara satma yasağı ne zaman başlıyor, TBMM’de kabul edildi mi? Marketlerde ekmek ve sigara satmak yasaklandı mı?

Ayrıca, kongrede yapılan başkanlık seçimlerinde 681 delegenin oyunu alan Palandöken, yeniden Ankara Bakkallar ve Bayiler Esnaf Odasının başkanlığına seçildi.

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