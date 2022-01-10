Marketlere ekmek ve sigara satma yasağı ne zaman başlıyor, TBMM’de kabul edildi mi? Marketlerde ekmek ve sigara satmak yasaklandı mı?

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, ekmek ve sigara yasağı konulu düzenlemeyle ilgili açıklamalarda bulundu. Yeni yasaya göre zincir marketlerin bu ürünleri satmasının önüne geçilecek. Vatandaşlar bu yasa teklifiyle ilgili olarak "Marketlere ekmek ve sigara satma yasağı ne zaman başlıyor, TBMM'de kabul edildi mi?" soruları yanıt aramaya başladı. Yapılan açıklamada konu hakkındaki yasa teklifinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde olduğu ifade edildi. Peki, Marketlere ekmek ve sigara satma yasağı ne zaman başlıyor, TBMM'de kabul edildi mi? İşte detaylar...