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ten aldılar! İçinden çıkanlar e etti

Giriş Tarihi: 15.03.2018 21:18 Güncelleme Tarihi: 15.03.2018 21:22
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ten aldılar! İçinden çıkanlar e etti
Marketten aldılar! İçinden çıkanlar şoke etti

Avustralya'da bir çiftçi, ten aldığı yumurtayı görünce şaşkına döndü.Yumurtanın boyu, normalinden 3 kat daha büyüktü. Ancak asıl ilginç olan, yumurtanın içinden çıkanlardı...

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ten aldılar! İçinden çıkanlar e etti
Marketten aldılar! İçinden çıkanlar şoke etti

Avustralya'da Scott Stockman isimli bir çiftçi, ten aldığı yumurtaların içine karışmış devasa yumurtayı görünce neye uğradığını şaşırdı.

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ten aldılar! İçinden çıkanlar e etti
Marketten aldılar! İçinden çıkanlar şoke etti

Stockman, bir insanın avucunu tamamen kaplayan, normal boyutunun 3 katı olan bu yumurtayı sosyal medyada paylaştı.176 gram ağırlığındaki yumurta daha çok bir kaz yumurtasını andırıyordu.

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ten aldılar! İçinden çıkanlar e etti
Marketten aldılar! İçinden çıkanlar şoke etti

Herkes devasa yumurtanın içinden bir yavru çıkmasını bekliyordu. Ancak öyle olmadı... Yumartanın sahibi yumurtayı kırdığında içinden normal boyutlarda bir yumurta daha çıktı. Üstelik kusursuz bir şekle ve kıvama sahipti.

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ten aldılar! İçinden çıkanlar e etti
Marketten aldılar! İçinden çıkanlar şoke etti

Çok alışılmadık bu tablonun biyolojik açıdan bir açıklaması vardı elbette. Yumurta anomalisi olarak adlandırılan bu durum. Tavuğun üreme kanalına birden fazla yumurta sarısı bırakmasından kaynaklanan bir durum.

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ten aldılar! İçinden çıkanlar e etti
Marketten aldılar! İçinden çıkanlar şoke etti

Kanalda kalan ve kabuklaşmaya başlayan yumurtanın üzerine ertesi gün yeni yumurtanın gelmesiyle oluşuyor.

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ten aldılar! İçinden çıkanlar e etti
Marketten aldılar! İçinden çıkanlar şoke etti

Eski garajında bulduğu kutuyu açınca inanamadı.

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