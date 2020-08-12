Marketten çalıp başka markete satıyorlardı!

Telefon dolandırcıları, siber saldırılar, dijital soygun gibi günün teknolojik gelişmelerine uygun hırsızlıkların yanısıra klasik yönteme devam eden hırsızlar da var. İstanbulArnavutköy'de klasik yöntemle yapılan hırsızlığın detayları ortaya çıktı. Ancak hırsızların çaldığı malları paraya çevirirken kullandıkları yöntem pes dedirtti. Polisin dikkatli çalışması sonucu, marketten çaldıkları malları yine marketlere ucuz fiyatla sattıkları anlaşıldı. Çalıntı mal alan marketler de şimdi incelemede....