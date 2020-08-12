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Marketten çalıp başka markete satıyorlardı!

Telefon dolandırcıları, siber saldırılar, dijital soygun gibi günün teknolojik gelişmelerine uygun hırsızlıkların yanısıra klasik yönteme devam eden hırsızlar da var. 'de klasik yöntemle yapılan hırsızlığın detayları ortaya çıktı. Ancak hırsızların çaldığı malları paraya çevirirken kullandıkları yöntem pes dedirtti. Polisin dikkatli çalışması sonucu, marketten çaldıkları malları yine marketlere ucuz fiyatla sattıkları anlaşıldı. Çalıntı mal alan marketler de şimdi incelemede....

DHA
Giriş Tarihi: 12.08.2020 16:13 Güncelleme Tarihi: 12.08.2020 16:15
Marketten çalıp başka markete satıyorlardı!

'de son dönemlerde marketlerde yaşanan olaylarının artması üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağı Güvenlik Büro Amirliği tarafından geniş kapsamlı bir çalışma başlatıldı.

Marketten çalıp başka markete satıyorlardı!

İlçede yapılan iş yerlerindeki güvenlik kameralarını tek tek inceleyen Güvenlik Büro Ekipleri, girdikleri ve büfelerden ve para çalan şüphelilerin kimliğini tespit etti.

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Marketten çalıp başka markete satıyorlardı!

Çaldıkları sigaraları yine ilçedeki başka marketlere ucuz fiyata satan hırsızların her hamlesi güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Marketten çalıp başka markete satıyorlardı!

hırsızlarının peşine düşen polis ekipleri, şüphelilerden Y.A'yı Yunus Emre Mahallesi'nde yakalayarak göz altına aldı.

Marketten çalıp başka markete satıyorlardı!

Emniyetteki sorgusunun ardından Y.A, adliyeye sevk edildi.

Marketten çalıp başka markete satıyorlardı!

Hakkında çok sayıda suç dosyası bulunan Y.A, tutuklanarak Metris Cezaevine gönderildi.

Marketten çalıp başka markete satıyorlardı!
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