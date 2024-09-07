Giriş Tarihi: 07.09.2024 10:38
Güncelleme Tarihi: 07.09.2024
10:39
Marmara Denizi ve Adalar'a bakanlık koruması: 37 bilim insanı çalıştı, tek tek tespit edildi
Marmara Denizi ve Adalar Özel Çevre Koruma Bölgesi'nin sınırları yeniden belirlendi. Karada ve denizde 104 istasyonda yapılan incelemeler ile 37 bilim insanının katkılarıyla hazırlanan raporlar ışığında Bandırma-Yenice Köyü, Kumkent, Kumkale Deltası ve Uçmakdere gibi hassas ekosistem alanları koruma bölgesine dahil edildi. Karar Resmi Gazetede yayımlandı.