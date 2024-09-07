Marmara Denizi ve Adalar’a bakanlık koruması: 37 bilim insanı çalıştı, tek tek tespit edildi

BİYOLOJİK KORİDOR

Bölgenin uluslararası ölçekte, "Marmara Denizi, Adalar ve Türk Boğazlar Sistemi"ni içermesinden dolayı zengin flora-faunası ile Karadeniz ve Akdeniz'in biyolojik çeşitliliği için büyük önem taşıdığı belirtildi. Biyolojik koridor olma özelliği ile de korunması gerekli nadir alanlardan olduğu bilimsel veriler ışığında bir kez daha ortaya kondu. Deniz ve ada ekosistemlerinin birbirini tamamladığı ve kıyı ekosistemlerinin önemi bilimsel raporlarla kayıt altına alındı.

Resmi Gazetede yayımlandı