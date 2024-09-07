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Giriş Tarihi: 07.09.2024 10:38 Güncelleme Tarihi: 07.09.2024 10:39

Marmara Denizi ve Adalar'a bakanlık koruması: 37 bilim insanı çalıştı, tek tek tespit edildi

Marmara Denizi ve Adalar Özel Çevre Koruma Bölgesi'nin sınırları yeniden belirlendi. Karada ve denizde 104 istasyonda yapılan incelemeler ile 37 bilim insanının katkılarıyla hazırlanan raporlar ışığında Bandırma-Yenice Köyü, Kumkent, Kumkale Deltası ve Uçmakdere gibi hassas ekosistem alanları koruma bölgesine dahil edildi. Karar Resmi Gazetede yayımlandı.

Marmara Denizi ve Adalar’a bakanlık koruması: 37 bilim insanı çalıştı, tek tek tespit edildi

Marmara Denizi'nde 2021 yılında ortaya çıkan müsilaj krizi sonrası "Marmara Denizi Eylem Planı" hazırlandı. Eylem planı çerçevesinde, 1.2 milyon hektarlık bölge Kasım 2021'de "Marmara Denizi ve Adalar Özel Çevre Koruma Bölgesi" ilan edilmişti.

Marmara Denizi ve Adalar’a bakanlık koruması: 37 bilim insanı çalıştı, tek tek tespit edildi

Bu kararın hemen ardından Marmara Denizi'nde müsilaj temizliği için seferberlik yürütüldü. İzmit Körfezi'nde ise dip çamuru temizliği projesi gibi büyük çevre projeleri hayata geçirildi.

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Marmara Denizi ve Adalar’a bakanlık koruması: 37 bilim insanı çalıştı, tek tek tespit edildi

ENDEMİK TÜRLER TEK TEK TESPİT EDİLDİ

ÖÇKB sonrası İstanbul Üniversitesi Su Bilimleri Fakültesinde görevli 15 akademisyen 14 istasyonda, bölge üniversitelerinde görevli 22 akademisyen de 90 istasyonda "Kara-Kıyı ve Denizel Biyolojik Çeşitlilik Araştırma Projesi"ni yürüttü. Bilim insanları Marmara Bölgesi'ndeki adalarda 9'u endemik 815 bitki türünü, koruma altında olan 10 sürüngen, 51 memeli türünü tespit etti.

Marmara Denizi ve Adalar’a bakanlık koruması: 37 bilim insanı çalıştı, tek tek tespit edildi

Ayrıca, Prens Adaları'nda 27, Marmara Adası'nda 50, Kapıdağ Yarımadası'nda 36, Paşalimanı, Koyun ve Avşa Adası'nda 25, Ekinlik Adası'nda ise 26 kuş türü tespit edildi.

Marmara Denizi ve Adalar’a bakanlık koruması: 37 bilim insanı çalıştı, tek tek tespit edildi

BİYOLOJİK KORİDOR

Bölgenin uluslararası ölçekte, "Marmara Denizi, Adalar ve Türk Boğazlar Sistemi"ni içermesinden dolayı zengin flora-faunası ile Karadeniz ve Akdeniz'in biyolojik çeşitliliği için büyük önem taşıdığı belirtildi. Biyolojik koridor olma özelliği ile de korunması gerekli nadir alanlardan olduğu bilimsel veriler ışığında bir kez daha ortaya kondu. Deniz ve ada ekosistemlerinin birbirini tamamladığı ve kıyı ekosistemlerinin önemi bilimsel raporlarla kayıt altına alındı.
Resmi Gazetede yayımlandı

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