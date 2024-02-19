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Marmara Denizi’nde batan gemi ile ilgili HTS detayı: Neden 6 saat yardım istemediler?
Giriş Tarihi: 19.02.2024 15:41
Güncelleme Tarihi: 19.02.2024
15:41
Marmara Denizi’nde batan gemi ile ilgili HTS detayı: Neden 6 saat yardım istemediler?
Tam bin 250 ton mermer tozu yüklü olan kargo gemisi Batuhan A., 15 Şubat'ta Marmara Denizi'nde battı. Saatler 07.12'yi gösterdiğinde sinyal kesilen gemideki 6 mürettebatı kurtarmak için zamanla yarış başladı. Ekiplerin yoğun çabasına rağmen aşçı Zeynep Kılınç'ın cansız bedenine ulaşıldı. Arama kurtarma çalışmaları 5'inci gününde de sürerken olayla ilgili yürütülen soruşturmada 4 savcının GSM şirketlerinden mürettebatın telefon görüşmeleri ve mesajlarına ilişkin HTS kayıtlarını istediği bilgisine ulaşıldı. Gece saatlerinden itibaren su almaya başlayan gemide personelin neden 6 saat boyunca yardım istemediği de araştırılıyor…