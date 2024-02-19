Marmara Denizi’nde batan gemi ile ilgili HTS detayı: Neden 6 saat yardım istemediler?

NEDEN YARDIM İSTEMEDİLER?

'BATUHAN A' isimli gemiden çekilen ve isminin Hüseyin Tutuk olduğu öğrenilen gemicinin ailesine gönderdiği son görüntülerde, geminin su aldığı net bir şekilde görülürken, "5'inci, 6'ncı elbisem bu gece saat 01.00'den bu yana. Allah'ım sen yardım et ya Rabb'im. 6 saattir aynı yerdeyiz. Gemi batıyor. Ya Rabb'im gemi batıyor" demesi dikkat çekti. Marmara Adası Badalan Limanı'ndan, Gemlik Roda Limanı'na gitmek üzere 14 Şubat'ta saat 20.30'da kalkan, 1250 ton mermer tozu yüklü ticari gemiden 15 Şubat'ta saat 06.32'de acil durum sinyali alınıp, 07.12'de ise sinyal kesildi.

