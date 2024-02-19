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Haberler Yaşam Marmara Denizi’nde batan gemi ile ilgili HTS detayı: Neden 6 saat yardım istemediler?
Giriş Tarihi: 19.02.2024 15:41 Güncelleme Tarihi: 19.02.2024 15:41

Marmara Denizi’nde batan gemi ile ilgili HTS detayı: Neden 6 saat yardım istemediler?

Tam bin 250 ton mermer tozu yüklü olan kargo gemisi Batuhan A., 15 Şubat'ta Marmara Denizi'nde battı. Saatler 07.12'yi gösterdiğinde sinyal kesilen gemideki 6 mürettebatı kurtarmak için zamanla yarış başladı. Ekiplerin yoğun çabasına rağmen aşçı Zeynep Kılınç'ın cansız bedenine ulaşıldı. Arama kurtarma çalışmaları 5'inci gününde de sürerken olayla ilgili yürütülen soruşturmada 4 savcının GSM şirketlerinden mürettebatın telefon görüşmeleri ve mesajlarına ilişkin HTS kayıtlarını istediği bilgisine ulaşıldı. Gece saatlerinden itibaren su almaya başlayan gemide personelin neden 6 saat boyunca yardım istemediği de araştırılıyor…

DHA
Marmara Denizi’nde batan gemi ile ilgili HTS detayı: Neden 6 saat yardım istemediler?

Balıkesir'in Marmara Adasından yola çıkan ve 15 Şubat sabahı Karacabey açıklarında su alarak batan Batuhan A. isimli yük gemisinin 6 mürettebatına ulaşmak için tüm imkanlar seferber edildi. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı dalgıçlar, kurulan özel bir asansör düzeneği ile 51 metre derinliğe daldı.

Marmara Denizi’nde batan gemi ile ilgili HTS detayı: Neden 6 saat yardım istemediler?

ZEYNEP KILINÇ'IN CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Yapılan arama kurtarma çalışmalarından ilk olarak 33 yaşındaki aşçı Zeynep Kılınç'ın cansız bedeni çıkarıldı. Arama kurtarma çalışmaları 5'inci günde de devam ederken olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında yeni detaylar ortaya çıktı.

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Marmara Denizi’nde batan gemi ile ilgili HTS detayı: Neden 6 saat yardım istemediler?

HTS KAYITLARINA BAKILACAK
Marmara Denizi açıklarında seyir halindeyken Bursa'nın Karacabey ilçesinin 4 mil açığında, İmralı Adası'nın güneybatısında batan, 'BATUHAN A' isimli geminin kayıp 5 mürettebatını arama çalışmaları 5'inci gününde sürerken, telefon görüşmeleri de mercek altına alındı.

Marmara Denizi’nde batan gemi ile ilgili HTS detayı: Neden 6 saat yardım istemediler?

4 savcının yürüttüğü soruşturmada, GSM şirketlerinden, geminin 6 mürettebatının telefon görüşmeleri ve mesajlarına ilişkin HTS kayıtları istendi.

Marmara Denizi’nde batan gemi ile ilgili HTS detayı: Neden 6 saat yardım istemediler?

NEDEN YARDIM İSTEMEDİLER?
'BATUHAN A' isimli gemiden çekilen ve isminin Hüseyin Tutuk olduğu öğrenilen gemicinin ailesine gönderdiği son görüntülerde, geminin su aldığı net bir şekilde görülürken, "5'inci, 6'ncı elbisem bu gece saat 01.00'den bu yana. Allah'ım sen yardım et ya Rabb'im. 6 saattir aynı yerdeyiz. Gemi batıyor. Ya Rabb'im gemi batıyor" demesi dikkat çekti. Marmara Adası Badalan Limanı'ndan, Gemlik Roda Limanı'na gitmek üzere 14 Şubat'ta saat 20.30'da kalkan, 1250 ton mermer tozu yüklü ticari gemiden 15 Şubat'ta saat 06.32'de acil durum sinyali alınıp, 07.12'de ise sinyal kesildi.

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