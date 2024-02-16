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Marmara Denizi’nde batan gemiyle ilgili çarpıcı detay: Kaptan günler önce söylemiş!
Giriş Tarihi: 16.02.2024 12:04
Güncelleme Tarihi: 16.02.2024
12:04
Marmara Denizi’nde batan gemiyle ilgili çarpıcı detay: Kaptan günler önce söylemiş!
Marmara Denizi'nde seyir halindeyken su alan kargo gemisi Batuhan A., dün sabah 07.12'de battı. Altı mürettebatı arama kurtarma çalışmaları sürerken geminin deniz yüzeyinin 51 metre derinliğinde olduğu anlaşıldı. Yaklaşık 500 personel bölgede çalışmalar sürerken ve dalış faaliyetleriyle arama çalışmalarının sürdüğü açıklandı. Geminin kaptanı Hasan Mehmet Uyanık'ın oğlu Abdullah Uyanık'ın sözleri ise facianın göz göre göre geldiğini kanıtladı: 3-4 gün önce söylemiş…