Türkiye'nin en iyi haber sitesi

'nde deprem araştırması

TÜBİTAK, Fransa Ulusal Araştırma Ajansı (ANR) ve Avrupa Çok Disiplinli Deniz Tabanı ve Su Kolonu Gözlemevi (EMSO) desteğiyle 'nde 2,5 yıldır yürütülen Marmara Earthquake Gap Assessment and Monitoring for İstanbul (MAREGAMİ) Projesi'nde sona yaklaşıldı. AA ekibi, Marmara Denizi'nde çok disiplinli deprem araştırmalarının yapılmasını ve deniz tabanında bir gözlem istasyonunun tasarlanmasını içeren projeyi yürüten, (İTÜ) Maden Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Başkanı Prof. Dr. Ziyadin Çakır, İTÜ Avrasya Yerbilimleri Enstitüsünden Prof. Dr. Sinan Özeren ve Araştırma Görevlisi Nurettin Yakupoğlu ile Fransa'daki Aix Marsilya Üniversitesi CEREGE Araştırma Biriminden yer bilimci Pierre Henry ve Bilimsel Araştırmalar Ulusal Merkezinden (CNRS) deniz teknolojileri mühendisi Olivier Desprez de Gesincourt'un Silivri ve İmralı açıklarında iki gün süren çalışmalarını görüntüledi. Bilim adamları, Yunus-S araştırma gemisiyle çıktıkları son seferde Silivri'nin 13,5 mil açığında yer alan fay hattı üzerindeki ölçüm cihazını denizden çıkardı.

AA Yaşam
Giriş Tarihi: 21.11.2019 12:43
Marmara Denizi'nde deprem araştırması
DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
Marmara Denizi'nde deprem araştırması
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Marmara Denizi'nde deprem araştırması
Marmara Denizi'nde deprem araştırması
Marmara Denizi'nde deprem araştırması
Marmara Denizi'nde deprem araştırması
Marmara Denizi'nde deprem araştırması
BİZE ULAŞIN