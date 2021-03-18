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ve 'deki bazı balık türlerinde tespit edildi! Baş etmesi zor olan ve hızla büyüyen bir problem!

Plastik maddeler dünyadaki denizleri ve okyanusları tehdit ediyor. Suda yaşayan canlılar bu durumdan oldukça etkileniyor. Bilim insanları plastik maddelerin denizlerdeki varlığıyla ilgili araştırmalar yaparak, çevresel etkilerini paylaşıyorlar. Son olarak böyle bir araştırma ve için yapıldı. Marmara'da 12, Karadeniz'de 7 balık türünde mikroplastik tüketimi tespit edildi.

AA
Giriş Tarihi: 18.03.2021 16:57 Güncelleme Tarihi: 18.03.2021 17:06
Marmara ve Karadeniz'deki bazı balık türlerinde tespit edildi! Baş etmesi zor olan ve hızla büyüyen bir problem!

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (RTEÜ) Su Ürünleri Fakültesi Deniz Bilimleri Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ülgen Aytan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, son yıllarda plastiklerin okyanus ve denizleri tehdit eden en büyük çevresel etkenlerin başında geldiğini belirtti.

Marmara ve Karadeniz'deki bazı balık türlerinde tespit edildi! Baş etmesi zor olan ve hızla büyüyen bir problem!

Plastik maddelerin denizler için çok hızlı büyüyen ve baş etmesi zor bir problem olduğuna dikkati çeken Aytan, "Günlük hayatta kullandığımız plastikler denize ulaşıyor. Bunlar yok olmak yerine her geçen gün bir dizi fiziksel biyolojik ve kimyasal süreçle mikroplastik olarak adlandırdığımız daha ufak parçalara ayrılıyorlar." diye konuştu.

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Marmara ve Karadeniz'deki bazı balık türlerinde tespit edildi! Baş etmesi zor olan ve hızla büyüyen bir problem!

Deniz canlılarının plastikleri besin zannederek tükettiğine ve bu durumun canlılar için büyük tehdit oluşturduğuna dikkat çeken Aytan, "Deniz canlıları mikroskobik boyuta inen plastikleri besin zannederek tüketiyor. Bu kirleticiler besin zinciri içerisinde ilerleyerek kontamine (bulaşı) olmuş su ürünleri ile soframıza kadar ulaşmakta." ifadelerini kullandı.

Marmara ve Karadeniz'deki bazı balık türlerinde tespit edildi! Baş etmesi zor olan ve hızla büyüyen bir problem!

Aytan, araştırmalarında, 'deki plastiklerin aşınma ve parçalanma sürecine ilşkin de çalışma yaptıklarına işaret ederek, "Saha ve deneysel çalışmalarla bunu gerçekleştirmekteyiz. Yaptığımız çalışmalar Türkiye genelinde şunu gösteriyor. Kontamine (bulaşma) olmamış bir nokta yok. Denizlerin en derin noktasından kutuplara kadar her yerde mikroplastik kirliliği söz konusu. Sadece suda değil, soluduğumuz hava, içtiğimiz su, yediğimiz besinlerde mikroplastikler var. Artık insan bünyesinde de bunlara rastlanılmakta." diye konuştu.

Marmara ve Karadeniz'deki bazı balık türlerinde tespit edildi! Baş etmesi zor olan ve hızla büyüyen bir problem!

"ÖZELLİKLE TEK KULLANIMLIK PLASTİKLERİ HAYATIMIZDAN ÇIKARMAMIZ LAZIM"

RTEÜ Mikro-plastik Araştırma Gurubu olarak 2013 yılından itibaren ve Türkiye denizlerinde kirliliği ve etkilerini araştırdıklarını kaydeden Aytan, şöyle devam etti:

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