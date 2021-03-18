Marmara ve Karadeniz'deki bazı balık türlerinde tespit edildi! Baş etmesi zor olan ve hızla büyüyen bir problem!

Aytan, araştırmalarında, Karadeniz'deki plastiklerin aşınma ve parçalanma sürecine ilşkin de çalışma yaptıklarına işaret ederek, "Saha ve deneysel çalışmalarla bunu gerçekleştirmekteyiz. Yaptığımız çalışmalar Türkiye genelinde şunu gösteriyor. Kontamine (bulaşma) olmamış bir nokta yok. Denizlerin en derin noktasından kutuplara kadar her yerde mikroplastik kirliliği söz konusu. Sadece suda değil, soluduğumuz hava, içtiğimiz su, yediğimiz besinlerde mikroplastikler var. Artık insan bünyesinde de bunlara rastlanılmakta." diye konuştu.