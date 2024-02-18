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Haberler Yaşam Marmara’da batan gemi: Midye üretim çiftliğinde arama yapılıyor!
Giriş Tarihi: 18.02.2024 15:15 Güncelleme Tarihi: 18.02.2024 15:43

Marmara’da batan gemi: Midye üretim çiftliğinde arama yapılıyor!

Marmara Denizi'nde geçtiğimiz günlerde çok acı bir olay yaşandı. Bursa'nın Gemlik ilçesindeki Roda Limanı'na gitmek üzere 1250 ton mermer tozu yüküyle hareket eden "Batuhan A" adlı kargo gemisi, kötü hava ve deniz şartları nedeniyle Karacabey açıklarında battı. 6 mürettebattan 1'inin cansız bedenine ulaşıldı. Sabah erken saatlerde yaklaşık 800 personelle başlanan arama çalışmalarına ise 400 personel daha katıldı. Ayrıca bölgede bulunan ve 20 metre genişliğinde, 22 metre derinliğindeki midye çiftliğinde de arama çalışmaları başlatıldı.

MUHARREM DOĞANTEZ
Marmara’da batan gemi: Midye üretim çiftliğinde arama yapılıyor!

Marmara adasından aldığı yükle Gemlik körfezine gittiği sırada 15 Şubat sabahı İmralı Adası yakınlarında batan Batuhan A. isimli yük gemisi denizin 51 metre derinlikte deniz tabanına oturmuştu.

Marmara’da batan gemi: Midye üretim çiftliğinde arama yapılıyor!

6 mürettebatıyla batan gemide aşçı olarak çalışan 33 yaşındaki Zeynep Kılınç' cansız bedeni ise, gemi baktığına dalan uzman dalgıç ekipler tarafından 56 saat sonra çıkarılmıştı. Çalışmalarda 4'ncü güne girilirken sabah saatlerinde yaklaşık 800 personelle başlanan arama kurtarma faaliyetlerine 400 personel daha eklendi.

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Marmara’da batan gemi: Midye üretim çiftliğinde arama yapılıyor!

KAPIDAĞ YARIMADASINDA HAREKETLİLİK
Bursa'nın Karacabey ilçesi açıklarında batan geminin mürettebatı hem gemi enkazında hem de Karacabey açıklarında sürerken, tespit edilen dip akıntısının Bandırma körfezine doğru olması nedeniyle çalışmalar Kapıdağ yarım adası bölgesinde de yoğunlaştırıldı.

Marmara’da batan gemi: Midye üretim çiftliğinde arama yapılıyor!

Görevlendirilen 400 personel kıyı ve Deniz üstü arama çalışmalarını sürdürürken, kayıp 5 mürettebatın bulunması için toplam Bin 200 personel görev yapıyor.

Marmara’da batan gemi: Midye üretim çiftliğinde arama yapılıyor!

GEMİ İÇİNDE DETAYLI ARAMA YAPILIYOR
Diğer yandan elde edilen son arama görüntülerinde gemi enkazına giren Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı dalgıçların, gemi içerisinde kayıp mürettebata dair bir iz aradıkları ve bölmeler halinde tüm alanları aramaya çalıştıkları net bir şekilde görülüyor.

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