Marmara’da batan gemi: Midye üretim çiftliğinde arama yapılıyor!

KAPIDAĞ YARIMADASINDA HAREKETLİLİK

Bursa'nın Karacabey ilçesi açıklarında batan geminin mürettebatı hem gemi enkazında hem de Karacabey açıklarında sürerken, tespit edilen dip akıntısının Bandırma körfezine doğru olması nedeniyle çalışmalar Kapıdağ yarım adası bölgesinde de yoğunlaştırıldı.