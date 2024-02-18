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Marmara’da batan gemi: Midye üretim çiftliğinde arama yapılıyor!
Giriş Tarihi: 18.02.2024 15:15
Güncelleme Tarihi: 18.02.2024
15:43
Marmara’da batan gemi: Midye üretim çiftliğinde arama yapılıyor!
Marmara Denizi'nde geçtiğimiz günlerde çok acı bir olay yaşandı. Bursa'nın Gemlik ilçesindeki Roda Limanı'na gitmek üzere 1250 ton mermer tozu yüküyle hareket eden "Batuhan A" adlı kargo gemisi, kötü hava ve deniz şartları nedeniyle Karacabey açıklarında battı. 6 mürettebattan 1'inin cansız bedenine ulaşıldı. Sabah erken saatlerde yaklaşık 800 personelle başlanan arama çalışmalarına ise 400 personel daha katıldı. Ayrıca bölgede bulunan ve 20 metre genişliğinde, 22 metre derinliğindeki midye çiftliğinde de arama çalışmaları başlatıldı.