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Haberler Yaşam Marmara’da batan geminin aşçısıydı: Zeynep’in son WhatsApp mesajları yürek dağladı!
Giriş Tarihi: 21.02.2024 09:26 Güncelleme Tarihi: 21.02.2024 09:43

Marmara’da batan geminin aşçısıydı: Zeynep’in son WhatsApp mesajları yürek dağladı!

"Batuhan A" adlı kargo gemisi Marmara Denizi'nde battı. Cesedi bulunan ilk isim aşçı Zeynep Kılıç'tı. Zeynep'in son mesajları yürekleri dağladı. Genç kadının acı hikayesini; Annesi Nilüfer Kılınç ile "Manevi abisiydim" diyen Kaptan İrfan Çiriğ anlattı. İşte Zeynep'in son mesajları

Marmara’da batan geminin aşçısıydı: Zeynep’in son WhatsApp mesajları yürek dağladı!

Tarihler 15 Şubat'ı gösterdiğinde Marmara Denizi'nde çok acı bir olay yaşandı. "Batuhan A" adlı kargo gemisi, İmralı Adası'nın güneybatısında su alarak battı. Ekipler, kayıp 6 mürettebattan 2'sinin cansız bedenine ulaştı. Cesedi bulunan ilk isim aşçı Zeynep Kılıç'tı. Genç kadın cansız bedeni 18 Şubat'ta kaptan köşkünde, dümende bulunmuştu. Bu durum "Dümende Zeynep mi vardı?" sorusunu akıllara getirdi. Talihsiz genç kadının yürek yakan hikayesini ise annesi Nilüfer Kılınç ile "Manevi abisiydim" diyen Kaptan İrfan Çiriğ Milliyet'e anlattı.

Marmara’da batan geminin aşçısıydı: Zeynep’in son WhatsApp mesajları yürek dağladı!

Zeynep Kılınç'ın kaza sırasında neden dümende olabileceğini değerlendiren Kaptan İrfan Çiriğ, ihtimalleri şöyle sıraladı:"Geminin neden battığını tam olarak bilmiyoruz. Bizim 'ballast tankları' dediğimiz denge tankları delik olabilir. Özellikle eski gemilerin balast tankları sorunlu ya da delik olabilir. Gemi yüklüyken genelde bu tanklar boş olur. Geminin çökmeye başlamasının sebebi, balast tanklarının su alması olabilir. Tüm personel balast tanklarıyla ilgili sorunu gidermek için makine dairesine inmiş olabilir.

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Marmara’da batan geminin aşçısıydı: Zeynep’in son WhatsApp mesajları yürek dağladı!

Gemiye yeni katılan makine personeli yağcı, gemiyi iyi tanımadığı için ciddi sorun oluşturmuş olabilir. Bu gemilere gelen kişilerin çoğu denize ilk kez çıkan, temelinde denizcilikte çalışma kültürü olmayan, sosyal ve maddi sorunlarla boğuşan insanlardır. Denize yeni başlayan tecrübesiz yeni gemi personelleri bu tür gemilerde 'vardiya tutma belgesi' almak için çalışıyor. Bu şekilde belirli bir süre gemide deniz hizmeti yaptıktan sonra uluslararası sefer yapan gemide çalışabiliyorlar.

Marmara’da batan geminin aşçısıydı: Zeynep’in son WhatsApp mesajları yürek dağladı!

Dâhili hat gemisi Batuhan A'da da seyir esnasında mutlaka birinin yukarıda, köprü üstünde olması gerekiyordu. Zeynep'te de eğer gemici yeterliliği ve vardiya tutma belgesi varsa seyir esnasında köprü üstünde bulunabilir. Ancak dümen tamamen Zeynep'e bırakılamaz, sadece köprü üstünde gözcü olarak durabilir. Mutlak suretle zabit/kaptan köprü üstünde seyir esnasında bulunmak zorundadır.

Marmara’da batan geminin aşçısıydı: Zeynep’in son WhatsApp mesajları yürek dağladı!

Gemiciye gemi bırakılmaz. Tahminim, makine dairesinde acil bir durum olduğu ve makinecilerin yanında tüm personelin oraya inmiş olabileceği yönünde."

Acılı anne ise "Zeynep'im gibi insan var mıydı? Benim kızım 3 senedir orada çalışıyordu. Bayramdan 1 hafta önce izne gelecekti, bunun için gün sayıyordu. 'Anne, izne geleceğim' diye söyleyip duruyordu.

Kendi isteğiyle gemilerde çalışmaya başladı, bu işi de internetten buldu. Zaten aşçıydı. Gemicilik belgesini de alıp usta gemici oldu. Benim çocuğum iyilerin iyisiydi."

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