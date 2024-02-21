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Marmara’da batan geminin aşçısıydı: Zeynep’in son WhatsApp mesajları yürek dağladı!
Giriş Tarihi: 21.02.2024 09:26
Güncelleme Tarihi: 21.02.2024
09:43
Marmara’da batan geminin aşçısıydı: Zeynep’in son WhatsApp mesajları yürek dağladı!
"Batuhan A" adlı kargo gemisi Marmara Denizi'nde battı. Cesedi bulunan ilk isim aşçı Zeynep Kılıç'tı. Zeynep'in son mesajları yürekleri dağladı. Genç kadının acı hikayesini; Annesi Nilüfer Kılınç ile "Manevi abisiydim" diyen Kaptan İrfan Çiriğ anlattı. İşte Zeynep'in son mesajları