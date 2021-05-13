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Haberler Yaşam Marmara'da deniz salyası kabusu! Balık popülasyonu tehlikeye girdi
Giriş Tarihi: 13.05.2021 09:55 Güncelleme Tarihi: 13.05.2021 09:56

'da kabusu! Balık popülasyonu tehlikeye girdi

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Sarı, son günlerde 'nde görülen müsilajın () balık popülasyonunu tehdit ettiğini söyledi.

Marmara'da deniz salyası kabusu! Balık popülasyonu tehlikeye girdi

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Sarı, son günlerde 'nde görülen müsilajın () balık popülasyonunu tehdit ettiğini söyledi.

Marmara'da deniz salyası kabusu! Balık popülasyonu tehlikeye girdi

Sarı, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, müsilajın ortaya çıkmasında denizin yeterli düzeyde soğuyamaması, azot ve fosfor yoğunluğunun çok yüksek olması ve denizin dibiyle yüzeyi arasında karışımların azlığının etkili olduğunu anlattı.

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Marmara'da deniz salyası kabusu! Balık popülasyonu tehlikeye girdi

Yüzeyde birkaç gün öncesine nazaran daha az görülse de denizin içinde müsilaj tehdidinin devam ettiğini vurgulayan Sarı, deniz salyasının kümeleşip ağırlaşarak dibe çöktüğünü aktardı.

Marmara'da deniz salyası kabusu! Balık popülasyonu tehlikeye girdi

Denizin dibindeki oksijenin tükenmesiyle bu bölgelerde yaşayan organizmaların çoğunluğunun öldüğünü bildiren Sarı, "Kıyıya gelen müsilaj alt kısımda oksijenin bitmesine neden oluyor ve canlı organizmaların ölümlerine neden oluyor.

Marmara'da deniz salyası kabusu! Balık popülasyonu tehlikeye girdi

Son 5 gündür liman, balıkçı barınağı gibi alanlarda sıkışıp kalmış olan müsilajın altında balık ölümleri görülüyor. Gümüş balığı sürüler halinde buralarda dolaşıyor ama müsilajın etkisiyle bir kısmı ölmeye başladı." diye konuştu.

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