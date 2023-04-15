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Marmara'da endişelendiren görüntü! Kadıköy'de müsilaj geri mi döndü?
Giriş Tarihi: 15.04.2023 15:56
Güncelleme Tarihi: 15.04.2023
15:58
Marmara'da endişelendiren görüntü! Kadıköy'de müsilaj geri mi döndü?
2021'de Marmara Denizi başta olmak üzere birçok noktayı etkisi altına alan deniz salyası yani müsilaja benzer görüntüler bu sabah Kadıköy Caddebostan sahilinde kaydedildi. Kadıköy'de Caddebostan Sahili'nde oluşan ve müsilajı andıran görüntüler dikkat çekti. Denizin kıyıya yakın kesiminde oluşan ve akıllara müsilajı getiren tabaka dronla havadan görüntülendi.