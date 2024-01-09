Marmara’da KAR ALARMI: İstanbul’a da yağacak! O ilde okullar tatil edildi!

Soğuk hava iyice etkisini artırdı. Yurdun dört bir yanında sıcaklıklar düşmeye başladı. Birçok bölgede kar ve sağanak vardı. Meteoroloji'den yapılan son açıklamada ise Marmara için kar uyarısı yapıldı. Marmara'nın doğusu ile Bolu ve Düzce'nin yükseklerinde kuvvetli kar yağışı beklendiği açıklandı.