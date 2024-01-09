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Marmara’da KAR ALARMI: İstanbul’a da yağacak! O ilde okullar tatil edildi!
Giriş Tarihi: 09.01.2024 16:48
Güncelleme Tarihi: 09.01.2024
16:54
Marmara’da KAR ALARMI: İstanbul’a da yağacak! O ilde okullar tatil edildi!
İzlanda'dan gelen soğuk hava dalgasının 1 hafta boyunca etkili olacağı açıklandı. Marmara bölgesi için de kar uyarısı yapıldı. Bu akşam saatlerinden sonra Bursa, Bilecik, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Düzce ve Bolu'nun yüksek kesimlerinde kuvvetli karla karışık yağmur ve kar yağışı olacağı, İstanbul'un yüksek kesimlerinde de kar yağışı beklendiği vurgulandı. Meteoroloji Uzmanı Orhan Şen de İstanbul'a gelmesi beklenen kar yağışıyla ilgili önemli bir açıklama yaptı. Marmara'daki bir ilimizde ise okulların tatil edildiği açıklandı. Boğaz'da da kar ve fırtına önlemi alındı. İşte hava durumu haberinin detayları