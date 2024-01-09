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Haberler Yaşam Marmara’da KAR ALARMI: İstanbul’a da yağacak! O ilde okullar tatil edildi!
Giriş Tarihi: 09.01.2024 16:48 Güncelleme Tarihi: 09.01.2024 16:54

Marmara’da KAR ALARMI: İstanbul’a da yağacak! O ilde okullar tatil edildi!

İzlanda'dan gelen soğuk hava dalgasının 1 hafta boyunca etkili olacağı açıklandı. Marmara bölgesi için de kar uyarısı yapıldı. Bu akşam saatlerinden sonra Bursa, Bilecik, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Düzce ve Bolu'nun yüksek kesimlerinde kuvvetli karla karışık yağmur ve kar yağışı olacağı, İstanbul'un yüksek kesimlerinde de kar yağışı beklendiği vurgulandı. Meteoroloji Uzmanı Orhan Şen de İstanbul'a gelmesi beklenen kar yağışıyla ilgili önemli bir açıklama yaptı. Marmara'daki bir ilimizde ise okulların tatil edildiği açıklandı. Boğaz'da da kar ve fırtına önlemi alındı. İşte hava durumu haberinin detayları

Marmara’da KAR ALARMI: İstanbul’a da yağacak! O ilde okullar tatil edildi!

Soğuk hava iyice etkisini artırdı. Yurdun dört bir yanında sıcaklıklar düşmeye başladı. Birçok bölgede kar ve sağanak vardı. Meteoroloji'den yapılan son açıklamada ise Marmara için kar uyarısı yapıldı. Marmara'nın doğusu ile Bolu ve Düzce'nin yükseklerinde kuvvetli kar yağışı beklendiği açıklandı.

Marmara’da KAR ALARMI: İstanbul’a da yağacak! O ilde okullar tatil edildi!

İSTANBUL, BURSA, SAKARYA, DÜZCE VE BOLU İÇİN KAR UYARISI

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan tahmine göre, bu akşam saatlerinden sonra İstanbul, Bursa, Bilecik, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Düzce ve Bolu'nun yüksek kesimlerinde kuvvetli karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor. Açıklamada, vatandaşların ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması istendi.

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Marmara’da KAR ALARMI: İstanbul’a da yağacak! O ilde okullar tatil edildi!

ORHAN ŞEN CUMARTESİYE İŞARET ETTİ
Meteoroloji uzmanı Orhan Şen de bugün İstanbul'da kar beklenmediğini belirterek, "Kar olasılığı cumartesi günü daha yüksek. Sıcaklık 3-4 dereceye kadar düşüyor. Batı karadeniz ve Marmara'nın Kuzey ve doğusunda kuvvetli olmasa da kar görülebilir." ifadelerini kullandı.

Marmara’da KAR ALARMI: İstanbul’a da yağacak! O ilde okullar tatil edildi!

TEKİRDAĞ'DA KAR YAĞIŞI BAŞLADI: BAZI İLÇELERİNDE OKULLAR TATİL EDİLDİ
Gelen uyarıların ardından Tekirdağ Malkara'da kar yağışı başladı. İldeki bazı ilçelerde ise okullar tatil edildi.

Marmara’da KAR ALARMI: İstanbul’a da yağacak! O ilde okullar tatil edildi!

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, meteoroloji raporlarına göre, yaşanan olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı ilçelerde bugün öğleden sonra bazı ilçelerde de bugün ve yarın eğitime ara verildiği belirtildi. Açıklamada şöyle denildi:

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