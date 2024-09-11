Giriş Tarihi: 11.09.2024 12:35
Güncelleme Tarihi: 11.09.2024
12:40
Marmaray'da terliklerini çıkarıp uzanan kişi tepki çekti! Bir de tehdit etti: Çabuk sil, yoksa...
İstanbul Marmaray'da bir şahsın terliklerini çıkarıp 3 kişilik koltuğa uzanarak seyahat etmesi büyük tepki çekti. Görüntüler kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, fotoğraftaki şahıstan şaşırtan bir açıklama geldi. Fotoğrafları paylaşan sayfalara ses kaydı gönderen şahıs, "Uzanmışım ne var? O fotoğrafı çabuk sil, yoksa iyi olmaz." ifadelerini kullanarak tehdit etti. İşte detaylar...