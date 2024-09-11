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Giriş Tarihi: 11.09.2024 12:35 Güncelleme Tarihi: 11.09.2024 12:40

Marmaray'da terliklerini çıkarıp uzanan kişi tepki çekti! Bir de tehdit etti: Çabuk sil, yoksa...

İstanbul Marmaray'da bir şahsın terliklerini çıkarıp 3 kişilik koltuğa uzanarak seyahat etmesi büyük tepki çekti. Görüntüler kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, fotoğraftaki şahıstan şaşırtan bir açıklama geldi. Fotoğrafları paylaşan sayfalara ses kaydı gönderen şahıs, "Uzanmışım ne var? O fotoğrafı çabuk sil, yoksa iyi olmaz." ifadelerini kullanarak tehdit etti. İşte detaylar...

Marmaray’da terliklerini çıkarıp uzanan kişi tepki çekti! Bir de tehdit etti: Çabuk sil, yoksa...

Dün İstanbul Marmaray'da yolculuk eden bir şahıs, terliklerini çıkarıp 3 kişilik koltuğa uzandı, valizini de yastık olarak kullandı.

Marmaray’da terliklerini çıkarıp uzanan kişi tepki çekti! Bir de tehdit etti: Çabuk sil, yoksa...

Görüntüler kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, vatandaşlar büyük tepki gösterdi.

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Marmaray’da terliklerini çıkarıp uzanan kişi tepki çekti! Bir de tehdit etti: Çabuk sil, yoksa...

UTANMADAN BİR DE TEHDİT ETTİ: ÇABUK SİL YOKSA…

Fotoğrafı paylaşan sayfalara ses kaydı gönderen şahıs, tehditte bulunarak şu ifadeleri kullandı:

Marmaray’da terliklerini çıkarıp uzanan kişi tepki çekti! Bir de tehdit etti: Çabuk sil, yoksa...

"Dostum fotoğrafın kendisi benim. Marmaray'da çekilmiş. Ben Gebze'den geliyordum. Yorgunum uzanmışım yani. Çabuk silsene bunu. İyi olmaz bak, çabuk sil."

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