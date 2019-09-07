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  • Marmaris'te halk plajında şoke eden olay! Turistin savunması şaşırttı...

'te halk plajında şoke eden olay! Turistin savunması şaşırttı...

'da plajdakileri şoke eden olay... Muğla'nın ilçesinde halk plajında dedektörle arama yapan Rus turist, şikayet üzerine kendisini "Temizlik yapıyorum" diyerek savundu

Giriş Tarihi: 07.09.2019 18:27 Güncelleme Tarihi: 07.09.2019 18:28
Marmaris'te halk plajında şoke eden olay! Turistin savunması şaşırttı...

'nın ilçesindeki plajda Rus turistin dedektörle arama yapması vatandaşları şaşırttı.

Marmaris'te halk plajında şoke eden olay! Turistin savunması şaşırttı...

Mavi bayraklı halk plajında metal dedektörle arama yapan bir kişiden rahatsız olanlar, "Dedektörle arama yapıyor, toz çıkartıyor." diyerek belediyeyi aradı.

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Marmaris'te halk plajında şoke eden olay! Turistin savunması şaşırttı...

Bunun üzerine plaja gelen zabıta görevlileri, Rus turisti çevreyi rahatsız etmemesi konusunda uyardı.

Marmaris'te halk plajında şoke eden olay! Turistin savunması şaşırttı...

Topladığı metal parçalar incelenen turist, "Sahildeki kumlara atılan metal çöpleri dedektör ile temizliyorum." diyerek kendini savundu.

Marmaris'te halk plajında şoke eden olay! Turistin savunması şaşırttı...

Rus turist, daha sonra plajdan ayrıldı.

Marmaris'te halk plajında şoke eden olay! Turistin savunması şaşırttı...
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Marmaris'te halk plajında şoke eden olay! Turistin savunması şaşırttı...
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