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Haberler Yaşam Marmaris’te orman yangını: Ekipler müdahale ediyor
Giriş Tarihi: 23.06.2023 16:19 Güncelleme Tarihi: 23.06.2023 16:22

Marmaris’te orman yangını: Ekipler müdahale ediyor

Muğla Marmaris'teki Sarıana Mahallesi'nde kızılçam ağaçlarıyla çevrili ormanda alevler yükseldi. Ekiplerin alevlere müdahalesi sürüyor…

AA
Marmaris’te orman yangını: Ekipler müdahale ediyor

Havaların ısınmasıyla birlikte orman yangını haberleri gelmeye başladı.

Marmaris’te orman yangını: Ekipler müdahale ediyor

Muğla'nın Marmaris İlçesi'ndeki Sarıana Mahallesi'nde kızılçam ağaçlarıyla çevrili ormanda, saat 15.30 sıralarında yangın çıktı.

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Marmaris’te orman yangını: Ekipler müdahale ediyor

Bölgeden yükselen dumanları görenler, durumu orman ekiplerini aradı.

Marmaris’te orman yangını: Ekipler müdahale ediyor

Yangına havadan ve karadan müdahale edildiği vurgulandı.

SON DAKİKA: Marmaris'te orman yangını! | Video

Marmaris’te orman yangını: Ekipler müdahale ediyor

Önceki gün de Antalya'da bir inşaat konteynerinde çıkan yangın, ormanlık alana sıçramıştı.

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