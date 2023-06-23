Marmaris’te orman yangını: Ekipler müdahale ediyor

Havaların ısınmasıyla birlikte orman yangını haberleri gelmeye başladı. Muğla'nın Marmaris İlçesi'ndeki Sarıana Mahallesi'nde kızılçam ağaçlarıyla çevrili ormanda, saat 15.30 sıralarında yangın çıktı. Bölgeden yükselen dumanları görenler, durumu orman ekiplerini aradı. Yangına havadan ve karadan müdahale edildiği vurgulandı. SON DAKİKA: Marmaris'te orman yangını! | Video Önceki gün de Antalya'da bir inşaat konteynerinde çıkan yangın, ormanlık alana sıçramıştı. Ekiplerin 1.5 saatlik çalışması sonucu alevler kontrol altına alınmıştı.