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Haberler Yaşam Mars’taki gizemli kapı gerçek mi, aslında var mı, ne anlama geliyor? Mars’ta yaşam var mı, kapıyı kim yaptı?
Giriş Tarihi: 14.05.2022 01:39 Güncelleme Tarihi: 14.05.2022 01:40

Mars’taki gizemli kapı gerçek mi, aslında var mı, ne anlama geliyor? Mars’ta yaşam var mı, kapıyı kim yaptı?

ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), Kızıl Gezegen Mars'ta Curiosity keşif aracı ile çok kritik çalışmalara imza atıyor. NASA'nın yayınladığı fotoğraflarsa büyük yankı uyandırdı. Mars'ta çekilen fotoğraflar arasında bir mağaraya çıkan giriş kapısı görüldü. İnsan eliyle yapılma ihtimali üzerinde duruluyor. Görsele bakıldığında kapının pürüzsüzlüğü dikkat çekiyor. Bunu gören meraklılar da Mars'taki gizemli kapı ne anlama geliyor sorusunu sordu. Peki, Mars'taki gizemli kapıyı kim yaptı? İşte detaylar…

Mars’taki gizemli kapı gerçek mi, aslında var mı, ne anlama geliyor? Mars’ta yaşam var mı, kapıyı kim yaptı?

NASA, Mars'ta çekiliş fotoğrafları yayınladıktan sonra sosyal medya adeta ikiye bölündü. Çekilen fotoğraflardan birinde bariz bir şekilde insan eliyle yapılmış mağara kapısı gözüküyor. Curiosity adlı uzay aracının 7 Mayıs'ta çektiği görüntülerde kayanın içine doğru kazılmış bir kapı gözüküyor. Özellikle Mısır tapınaklarındaki kapılara benzemekte. Bu da insan eli değmemiş Mars için acaba Mars'ta hayat var mı sorusunu sordurtuyor. Peki, Mars'taki gizemli kapı gerçek mi? İşte detaylar…

Mars’taki gizemli kapı gerçek mi, aslında var mı, ne anlama geliyor? Mars’ta yaşam var mı, kapıyı kim yaptı?

MARS'TAKİ GİZEMLİ KAPI GERÇEK Mİ?

Komplo teorileri sonucu Mars'ta bulunan bu kapının akıllı canlılar eliyle yapıldığı, Mars'ta yaşam olduğu söyleniyor. Uzmanlar ise farklı görüşte. Bilim insanları, görüntünün hiç de şaşırtıcı olmadığını, sürekli deprem olan Mars'ta bu gibi şekillerin depremler sonucu oluştuğun dile getirdi. Aynı zamanda yapının görüntülerde görüldüğü gibi büyük olmadığı düşüncesindeler.

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Mars’taki gizemli kapı gerçek mi, aslında var mı, ne anlama geliyor? Mars’ta yaşam var mı, kapıyı kim yaptı?

MARS'TA YAŞAM VAR MI?

Kapı tam olarak Mars'ta yaşam olup olmadığı hakkında bir bilgi vermiyor. Yapının depremler sonucu oluştuğunu, kusursuz gözüken tarafın aslında yukarı kayalıklardan düştüğü belirtildi. Böylece Mars'ta yaşam var mı yok mu sorusu hala gizemini koruyor.

Mars’taki gizemli kapı gerçek mi, aslında var mı, ne anlama geliyor? Mars’ta yaşam var mı, kapıyı kim yaptı?

MARS'TAKİ GİZEMLİ KAPIYI KİM YAPTI?

Gizemli kapı, bilim insanlarına göre kendiliğinden oluştu. Depremlerin etkisiyle kendiliğinden oluştu.

Mars’taki gizemli kapı gerçek mi, aslında var mı, ne anlama geliyor? Mars’ta yaşam var mı, kapıyı kim yaptı?

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