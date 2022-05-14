Haberler Yaşam Mars’taki gizemli kapı gerçek mi, aslında var mı, ne anlama geliyor? Mars’ta yaşam var mı, kapıyı kim yaptı?

Giriş Tarihi: 14.05.2022 01:39 Güncelleme Tarihi: 14.05.2022 01:40

Mars’taki gizemli kapı gerçek mi, aslında var mı, ne anlama geliyor? Mars’ta yaşam var mı, kapıyı kim yaptı?

ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), Kızıl Gezegen Mars'ta Curiosity keşif aracı ile çok kritik çalışmalara imza atıyor. NASA'nın yayınladığı fotoğraflarsa büyük yankı uyandırdı. Mars'ta çekilen fotoğraflar arasında bir mağaraya çıkan giriş kapısı görüldü. İnsan eliyle yapılma ihtimali üzerinde duruluyor. Görsele bakıldığında kapının pürüzsüzlüğü dikkat çekiyor. Bunu gören meraklılar da Mars'taki gizemli kapı ne anlama geliyor sorusunu sordu. Peki, Mars'taki gizemli kapıyı kim yaptı? İşte detaylar…