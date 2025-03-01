Mart ayı kira artış oranı belli oldu mu? Gözler TÜİK verilerinde! Kira zammı ne zaman açıklanacak?

BEKLENTİLER NE YÖNDE?

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Reel sektörün enflasyon beklentisi, fiyatlama davranışlarında belirleyici bir rol oynuyor. 12 ay sonrası için beklenti, aylık bazda 1,9 puan düşerek yüzde 41,9 seviyesine geriledi. Bu oran, geçen yılın Mayıs ayına kıyasla 14 puanlık bir iyileşmeye işaret ediyor. Geçmiş enflasyondan daha fazla etkilenen hanehalkının beklentisi ise Şubat ayında sınırlı bir artış gösterdi. Piyasa beklentilerinin enflasyon hedeflerimizle uyumlu olduğunu görüyoruz. Yüksek seyreden reel sektör ve hanehalkı beklentilerinin ise enflasyondaki düşüşün sürmesiyle birlikte hızla iyileşmesini bekliyoruz."