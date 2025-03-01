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Mart ayı kira artış oranı belli oldu mu? Gözler TÜİK verilerinde! Kira zammı ne zaman açıklanacak?
Giriş Tarihi: 01.03.2025 14:33
Güncelleme Tarihi: 01.03.2025
14:35
Mart ayı kira artış oranı belli oldu mu? Gözler TÜİK verilerinde! Kira zammı ne zaman açıklanacak?
2025 Mart ayı kira artış oranı, Şubat ayının sona ermesiyle birlikte vatandaşların gündemine geldi. Şubat ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte, Mart ayında uygulanacak kira zammı oranı da belli olacak. Her ay düzenli olarak açıklanan enflasyon verileri, birçok alanda olduğu gibi kira artışlarında da belirleyici rol oynuyor. TÜFE, tüketicilerin satın aldığı ürünlerin fiyat değişimlerini yansıtırken, ÜFE ise üretim maliyetleri ve sanayi sektöründeki fiyat hareketlerini gösteriyor. Peki, Mart 2025 kira artış oranı (TEFE-ÜFE) ne kadar olacak ve ne zaman açıklanacak?