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Haberler Yaşam Mart ayı kira artış oranı belli oldu mu? Gözler TÜİK verilerinde! Kira zammı ne zaman açıklanacak?
Giriş Tarihi: 01.03.2025 14:33 Güncelleme Tarihi: 01.03.2025 14:35

Mart ayı kira artış oranı belli oldu mu? Gözler TÜİK verilerinde! Kira zammı ne zaman açıklanacak?

2025 Mart ayı kira artış oranı, Şubat ayının sona ermesiyle birlikte vatandaşların gündemine geldi. Şubat ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte, Mart ayında uygulanacak kira zammı oranı da belli olacak. Her ay düzenli olarak açıklanan enflasyon verileri, birçok alanda olduğu gibi kira artışlarında da belirleyici rol oynuyor. TÜFE, tüketicilerin satın aldığı ürünlerin fiyat değişimlerini yansıtırken, ÜFE ise üretim maliyetleri ve sanayi sektöründeki fiyat hareketlerini gösteriyor. Peki, Mart 2025 kira artış oranı (TEFE-ÜFE) ne kadar olacak ve ne zaman açıklanacak?

Mart ayı kira artış oranı belli oldu mu? Gözler TÜİK verilerinde! Kira zammı ne zaman açıklanacak?

TÜİK'in açıkladığı verilerle birlikte 2025 Mart ayı kira artış oranı netleşecek Mart ayı kira zammını ev sahipleri ve kiracılar merakla bekliyor. TÜİK, her ayın başında bir önceki aya ait enflasyon verilerini paylaşıyor ve bu veriler, birçok sektörde fiyatlandırma kararlarını doğrudan etkiliyor. 2025 yılının ikinci ayı olan Şubat'a ilişkin enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte, Mart ayı kira artış oranı da belli olacak. Peki, Mart ayında kira zammı oranı ne kadar olur, ne zamna çıklanacak? İşte, ayrıntılar...

Mart ayı kira artış oranı belli oldu mu? Gözler TÜİK verilerinde! Kira zammı ne zaman açıklanacak?

KİRA ARTIŞ ORANI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?
Mart ayı kira artış oranı henüz açıklanmadı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), şubat ayına ait enflasyon verilerini 3 Mart Pazartesi günü saat 10.00'da duyuracak. Mart ayındaki kira zam oranı ise bu enflasyon verilerine göre belirlenecek.

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Mart ayı kira artış oranı belli oldu mu? Gözler TÜİK verilerinde! Kira zammı ne zaman açıklanacak?

BEKLENTİLER NE YÖNDE?

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Reel sektörün enflasyon beklentisi, fiyatlama davranışlarında belirleyici bir rol oynuyor. 12 ay sonrası için beklenti, aylık bazda 1,9 puan düşerek yüzde 41,9 seviyesine geriledi. Bu oran, geçen yılın Mayıs ayına kıyasla 14 puanlık bir iyileşmeye işaret ediyor. Geçmiş enflasyondan daha fazla etkilenen hanehalkının beklentisi ise Şubat ayında sınırlı bir artış gösterdi. Piyasa beklentilerinin enflasyon hedeflerimizle uyumlu olduğunu görüyoruz. Yüksek seyreden reel sektör ve hanehalkı beklentilerinin ise enflasyondaki düşüşün sürmesiyle birlikte hızla iyileşmesini bekliyoruz."

Mart ayı kira artış oranı belli oldu mu? Gözler TÜİK verilerinde! Kira zammı ne zaman açıklanacak?

ŞUBAT AYI KİRA ARTIŞ ZAMMI NE OLDU?

Ocak ayı enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından, konut ve iş yerlerine yapılacak kira artış oranı belirlendi. Türkiye İstatistik Kurumu, Ocak ayına ait enflasyon oranlarını duyurdu. Aylık enflasyon yüzde 5.03, yıllık enflasyon ise yüzde 42.12 olarak kaydedildi.

Mart ayı kira artış oranı belli oldu mu? Gözler TÜİK verilerinde! Kira zammı ne zaman açıklanacak?

OCAK AYINDA YÜZDE 58.51 OLDU

Bu veriler ışığında, ev ve iş yerlerine yapılacak kira artışı oranı yüzde 56.35 olarak belirlendi. Bu, kira kontrat süresi bu ay sona eren işletme sahiplerinin, kiralarına yüzde 56.35 oranında zam yaparak yeni dönemde ödeme alacakları anlamına geliyor. Geçtiğimiz ay ise kira artış oranı yüzde 58.51 olarak gerçekleşmişti.