Mart enflasyon beklenti anketi yayımlandı! TÜİK 2025 Mart enflasyon oranı ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

ŞUBAT AYI KARARI NE OLMUŞTU?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), şubat ayına ilişkin enflasyon rakamlarını açıkladı.

Buna göre, TÜFE'deki değişim şubat ayında bir önceki aya göre yüzde 2,27, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 7,42, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 39,05 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 53,83 olarak gerçekleşti.