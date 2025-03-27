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Haberler Yaşam Mart enflasyon beklenti anketi yayımlandı! TÜİK 2025 Mart enflasyon oranı ne zaman, saat kaçta açıklanacak?
Giriş Tarihi: 27.03.2025 13:34 Güncelleme Tarihi: 27.03.2025 13:34

Mart enflasyon beklenti anketi yayımlandı! TÜİK 2025 Mart enflasyon oranı ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

Mart ayında en çok beklenen verilerden biri olan enflasyon oranları, ekonomi gündeminin odak noktalarından biri haline geldi. TÜİK'in açıklayacağı veriler, maaşlardan kira fiyatlarına, yatırım planlarından piyasa hareketlerine kadar birçok alanda etkili olacak. Ekonomi uzmanları, Merkez Bankası'nın beklenti anketinde ortaya çıkan tahminleri değerlendirirken, vatandaşlar ve yatırımcılar açıklamayı bekliyor. Peki, Mart ayı enflasyon verileri ne zaman, saat kaçta açıklanacak ve beklentiler ne yönde?

Mart enflasyon beklenti anketi yayımlandı! TÜİK 2025 Mart enflasyon oranı ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

Mart ayı enflasyon rakamları gündeme geldi. Merkez Bankası'nın beklenti anketinin de açıklanmasıyla beklentilere yön verilmeye başladı. Vatandaşlar açıklanacak verilerin gündelik yaşam üzerinde etkisini merak ediyor. Peki, Mart ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak, hangi gün belli olacak?

Mart enflasyon beklenti anketi yayımlandı! TÜİK 2025 Mart enflasyon oranı ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

MART ENFLASYON VERİLERİ NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) her ayın 3'ünde enflasyon verilerini kamuoyu ile paylaşıyor. Bu noktada Mart ayı enflasyon rakamları 3 Nisan 2025 Perşembe günü belli olacak.

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Mart enflasyon beklenti anketi yayımlandı! TÜİK 2025 Mart enflasyon oranı ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

MART AYI ENFLASYON BEKLENTİSİ MERKEZ BANKASI ANKETİ

TCMB, reel ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden oluşan 68 katılımcıyla gerçekleştirdiği mart ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ni yayımladı.

Buna göre, geçen ay yüzde 2,26 olan mart ayı TÜFE artışı beklentisi, bu anket döneminde yüzde 2,27'ye çıktı. Cari yıl sonu TÜFE artışı beklentisi ise yüzde 28,30'dan 28,04'e geriledi.

TÜFE'de artış beklentisi 12 ay sonrası için yüzde 25,26'dan 24,55'e inerken, 24 ay sonrası için yüzde 17,26'dan 17,06'ya düştü.

Mart enflasyon beklenti anketi yayımlandı! TÜİK 2025 Mart enflasyon oranı ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

ŞUBAT AYI KARARI NE OLMUŞTU?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), şubat ayına ilişkin enflasyon rakamlarını açıkladı.

Buna göre, TÜFE'deki değişim şubat ayında bir önceki aya göre yüzde 2,27, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 7,42, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 39,05 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 53,83 olarak gerçekleşti.

Mart enflasyon beklenti anketi yayımlandı! TÜİK 2025 Mart enflasyon oranı ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

12 AY SONRASI ENFLASYON BEKLENTİLERİ

2025 yılı Mart ayı anket döneminde, katılımcıların 12 ay sonrasına ilişkin olasılık tahminleri değerlendirildiğinde, TÜFE'nin ortalama olarak yüzde 10,85 olasılıkla yüzde 19,00 – 21,99 aralığında, yüzde 33,80 olasılıkla yüzde 22,00 – 24,99 aralığında, yüzde 36,58 olasılıkla ise yüzde 25,00 - 27,99 aralığında artış göstereceği öngörülmektedir.

Aynı anket döneminde nokta tahminler (3) esas alınarak yapılan değerlendirmeye göre ise, katılımcıların yüzde 9,68'inin beklentilerinin yüzde 19,00 – 21,99 aralığında, yüzde 32,26'sının beklentilerinin yüzde 22,00 – 24,99 aralığında, yüzde 45,16'sının beklentilerinin yüzde 25,00 – 27,99 aralığında olduğu gözlenmektedir.