Mart enflasyon beklenti anketi yayımlandı! TÜİK 2025 Mart enflasyon oranı ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

12 AY SONRASI ENFLASYON BEKLENTİLERİ
2025 yılı Mart ayı anket döneminde, katılımcıların 12 ay sonrasına ilişkin olasılık tahminleri değerlendirildiğinde, TÜFE'nin ortalama olarak yüzde 10,85 olasılıkla yüzde 19,00 – 21,99 aralığında, yüzde 33,80 olasılıkla yüzde 22,00 – 24,99 aralığında, yüzde 36,58 olasılıkla ise yüzde 25,00 - 27,99 aralığında artış göstereceği öngörülmektedir.
Aynı anket döneminde nokta tahminler (3) esas alınarak yapılan değerlendirmeye göre ise, katılımcıların yüzde 9,68'inin beklentilerinin yüzde 19,00 – 21,99 aralığında, yüzde 32,26'sının beklentilerinin yüzde 22,00 – 24,99 aralığında, yüzde 45,16'sının beklentilerinin yüzde 25,00 – 27,99 aralığında olduğu gözlenmektedir.