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Marteniçka nedir, ne zaman ve hangi bileğe takılır? Marteniçka bileklik yapımı ve hikayesi
Giriş Tarihi: 01.03.2025 21:06
Güncelleme Tarihi: 01.03.2025
21:14
Marteniçka nedir, ne zaman ve hangi bileğe takılır? Marteniçka bileklik yapımı ve hikayesi
Bahar aylarının gelişiyle birlikte Bulgaristan kültürüne has bir gelenek olan zaman zaman martenitsa ismiyle de anılan bileklikler örülmeye ve takılmaya başladı. Marteniçka bileklik yapımı ve hikayesi bu geleneği merak eden ve uygulamak isteyenlerin gündeminde. Peki; marteniçka nedir, ne zaman ve hangi bileğe takılır?