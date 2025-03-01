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Haberler Yaşam Marteniçka nedir, ne zaman ve hangi bileğe takılır? Marteniçka bileklik yapımı ve hikayesi
Giriş Tarihi: 01.03.2025 21:06 Güncelleme Tarihi: 01.03.2025 21:14

Marteniçka nedir, ne zaman ve hangi bileğe takılır? Marteniçka bileklik yapımı ve hikayesi

Bahar aylarının gelişiyle birlikte Bulgaristan kültürüne has bir gelenek olan zaman zaman martenitsa ismiyle de anılan bileklikler örülmeye ve takılmaya başladı. Marteniçka bileklik yapımı ve hikayesi bu geleneği merak eden ve uygulamak isteyenlerin gündeminde. Peki; marteniçka nedir, ne zaman ve hangi bileğe takılır?

Marteniçka nedir, ne zaman ve hangi bileğe takılır? Marteniçka bileklik yapımı ve hikayesi

Marteniçka nedir, hangi bileğe takılır, ne zaman takılması gerekir gibi sorular takip ediliyor. Kırmızı ve beyaz yünden yapılan bileklikler, bileklerde yerini almaya başladı. İşte, Marteniçka bileklik yapımı...

Marteniçka nedir, ne zaman ve hangi bileğe takılır? Marteniçka bileklik yapımı ve hikayesi

MARTENİÇKA NEDİR?

Martenitsa ya da Marteniçka 1 Mart tarihinden itibaren takılmaya başlayan ve mart ayı boyunca takılan bilekliklere ve bu bilekliğin yapılmasını sağlayan geleneğe adını veriyor.

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Marteniçka nedir, ne zaman ve hangi bileğe takılır? Marteniçka bileklik yapımı ve hikayesi

MARTENİÇKA HİKAYESİ

Baharın gelişi münasebetiyle geleneksel Baba Marta günleri de Bulgaristan için başlıyor. Bulgarlara ait bu gelenekte insanlar sevdiklerine kırmızı ve beyaz yünden yaptıklatı bileklikleri hediye ediyor.

Marteniçka nedir, ne zaman ve hangi bileğe takılır? Marteniçka bileklik yapımı ve hikayesi

Âdete göre, marteniçkalar kırlangıç veya leylek görünceye kadar taşınırlar. Yıl boyu sağlık ve güç dileğiyle verilen bu bileklikler başta sadece iptan yapılırken sonraki yıllarda çeşitli semboller ve boncuklar eklenerek takıya dönüştürülmüştür.

Marteniçka nedir, ne zaman ve hangi bileğe takılır? Marteniçka bileklik yapımı ve hikayesi

MARTENİÇKA BİLEKLİK YAPIMI

Bir parça kırmızı ve beyaz yün ipin birbirine dolandırılması ile oluşan bilekliklerin satın alınması uygun görülmüyor. Onun yerine örülüp hediye verilmesi geleneğin yerine getirilmesi gereken detayları arasında.