Marteniçka nedir, ne zaman ve hangi bileğe takılır? Marteniçka bileklik yapımı ve hikayesi

Âdete göre, marteniçkalar kırlangıç veya leylek görünceye kadar taşınırlar. Yıl boyu sağlık ve güç dileğiyle verilen bu bileklikler başta sadece iptan yapılırken sonraki yıllarda çeşitli semboller ve boncuklar eklenerek takıya dönüştürülmüştür.