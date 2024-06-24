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Masaj salonu çalışanı kıza kabusu yaşattılar: Önce içkisine ilaç koydular sonra sırayla tecavüz ettiler!
Giriş Tarihi: 24.06.2024 08:35
Güncelleme Tarihi: 24.06.2024
08:35
Masaj salonu çalışanı kıza kabusu yaşattılar: Önce içkisine ilaç koydular sonra sırayla tecavüz ettiler!
Konya'da masaj salonu çalışanı 20 yaşındaki E.K., arkadaşının evinde kabusu yaşadı. İçkisine ilaç atılarak bayıltılan genç kız, evde bulunanların tecavüzüne uğradı. Bu anları sosyal medyadaki canlı yayında paylaşan 5'i 18 yaşından küçük 8 şüpheli hakkında dava açıldı. Mahkemede E.K.'nın anlattıkları ise yaşanan dehşeti kanıtladı