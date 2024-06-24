Masaj salonu çalışanı kıza kabusu yaşattılar: Önce içkisine ilaç koydular sonra sırayla tecavüz ettiler!

KIZ ARKADAŞI İÇKİSİNE İLAÇ KOYMUŞ

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturmasını tamamladı. Şüpheliler hakkında 'nitelikli cinsel saldırı', 'nitelikli yağma', 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'özel hayatın gizliliğini ihlal', 'şantaj', 'sistemi engelleme, bozma, verileri yok etme veya değiştirme', 'eziyet', 'silahlı tehdit', 'mala zarar verme', 'kasten yaralama', 'basit yaralama' gibi suçlarından 69 yıla kadar varan hapis cezaları istemiyle dava açıldı. İddianamede kadın şüphelilerden S.K. ile mağdur E.K. arasında bilinmeyen nedenle husumet olduğu, S.K'nın E.K'nın içkisine konulan madde ile kendisinden geçmesini sağlayarak erkek şüphelilerin E.K. ile ilişkiye girip, bu anları da kayda almaları konusunda anlaştığı belirtildi.