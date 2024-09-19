Giriş Tarihi: 19.09.2024 18:18
Güncelleme Tarihi: 19.09.2024
18:18
Masaj salonunda genç kızı kezzapla yaralamıştı! Savunması pes dedirtti: O videoyu ben paylaştım
Çanakkale'de bir masaj salonunda çalışan 24 yaşındaki Buket Arıyel'in yüzüne kezzap atarak yaralayan Ramazan Akarsu, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. 2'nci Asliye Ceza Hakimliği'nde açılan davanın 3'üncü duruşmasına SEGBİS üzerinden katılan sanık, 'Sevdiğinin yüzüne kezzap attı' başlıklı videoyu sosyal medya hesabından paylaştığını itiraf ederek, "O gün sarhoştum. Videoyu izledim paylaştım. Ancak videoyu paylaşmamda özel bir durum yok." dedi.