Masaj salonunda genç kızı kezzapla yaralamıştı! Savunması pes dedirtti: O videoyu ben paylaştım

PES DEDİRTEN SAVUNMA: ÇOK SARHOŞTUM

Ramazan Akarsu duruşmada, "Önceki savunmalarımı tekrar ediyorum. Ben Buket'e ihtiyacı olduğu zaman para gönderiyordum. Faturalarını da ödüyordum. Ben hep mahkeme heyetine doğruları söyledim. Kanundan kaçacak bir adam değilim. 3 Aralık'ta Instagram üzerinden 'Sevdiğinin yüzüne kezzap attı' başlıklı videoyu ben paylaştım.