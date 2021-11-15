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Haberler Yaşam Masaj salonunu fuhuş yuvasına çevirmişler! Operasyonda 3 kadın...
Giriş Tarihi: 15.11.2021 10:47 Güncelleme Tarihi: 15.11.2021 10:48

Masaj salonunu fuhuş yuvasına çevirmişler! Operasyonda 3 kadın...

Mersin'de bir masaj salonuna düzenlenen operasyonda, fuhuş yaptırdıkları iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı.

İHA
Masaj salonunu fuhuş yuvasına çevirmişler! Operasyonda 3 kadın...

Mersin'de bir masaj salonuna düzenlenen operasyonda, fuhuş yaptırdıkları iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı.

Masaj salonunu fuhuş yuvasına çevirmişler! Operasyonda 3 kadın...

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliğince, fuhuş yapan, yaptıran, aracılık eden ve yer temin eden şahısların tespitine ve yakalanmalarına yönelik çalışma başlatıldı.

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Masaj salonunu fuhuş yuvasına çevirmişler! Operasyonda 3 kadın...

Yapılan çalışmalarda, merkez Akdeniz ilçesinde faaliyet gösteren bir masaj salonunda fuhuş yapıldığı bilgisi alınması üzerine, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde operasyon düzenlendi.

Masaj salonunu fuhuş yuvasına çevirmişler! Operasyonda 3 kadın...

Operasyonda iş yeri çalışanı 3 kadın, ifadesi alındıktan sonra serbest bırakılırken, gözaltına alınan işyeri sahibi ve işyeri sorumlusu olan T.D. ile M.Ş.S. 'fuhşa yer temin etmek ve aracılık yapmak' suçlamasıyla adliyeye sevk edildi.

Masaj salonunu fuhuş yuvasına çevirmişler! Operasyonda 3 kadın...
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