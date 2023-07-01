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Maseratili polis hakkında yeni gelişme! Trafikte tartıştığı avukatın bacağını kırmıştı!
Giriş Tarihi: 01.07.2023 00:06
Güncelleme Tarihi: 01.07.2023
00:06
Maseratili polis hakkında yeni gelişme! Trafikte tartıştığı avukatın bacağını kırmıştı!
İzmir İstanbul Otoyolu'nda eşine ait Maserati otomobille giderken trafikte tartıştığı Avukat Fatih Uzun'un bacağını kırmakla suçlanan ve hakkında idari soruşturma başlatılan polis memuru Hüseyin Tayfun Üçgül (39), açığa alındı. İşte haberin detayları...