Haberler Yaşam SON DAKİKA: Maske takma yasağı zorunluluğu kalktı mı? Türkiye kapalı alanlarda maske takma yasağı (zorunluluğu) ile ilgili karara kilitlendi!

Giriş Tarihi: 26.04.2022 09:52 Güncelleme Tarihi: 26.04.2022 09:52

SON DAKİKA: Maske takma yasağı zorunluluğu kalktı mı? Türkiye kapalı alanlarda maske takma yasağı (zorunluluğu) ile ilgili karara kilitlendi!

Uzun bir süredir hayatımızın adeta bir parçası olan maskelere veda mı ediyoruz? Bilindiği üzere kapalı alanlarda devam eden maske takma zorunluluğu yasağı ile ilgili Bakan Koca, müjdeli haberin sinyallerini vermişti. Bugünkü toplantı sonrası Koca, "Hayırlı karar" olarak tanımladığı müjdeyi duyuracak. Öte yandan "Okullarda, toplu taşımada, kapalı alanlarda maske takma yasağı zorunluluğu kalktı mı, ne zamandan itibaren kalkacak?" soruları yanıt aramaya başladı. Sağlık Bakanı Koca dün, "Hayırlı kararları Çarşambaya bırakmayalım, Bilim Kurulu toplantısını yarın yapıyor." demişti. Peki, Okullarda, toplu taşımada (otobüslerde), kapalı alanlarda maske takma yasağı zorunluluğu kalktı mı, ne zamandan itibaren kalkacak? İşte kararla ilgili beklenen açıklamanın detayları...