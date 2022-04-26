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Haberler Yaşam SON DAKİKA: Maske takma yasağı zorunluluğu kalktı mı? Türkiye kapalı alanlarda maske takma yasağı (zorunluluğu) ile ilgili karara kilitlendi!
Giriş Tarihi: 26.04.2022 09:52 Güncelleme Tarihi: 26.04.2022 09:52

SON DAKİKA: Maske takma yasağı zorunluluğu kalktı mı? Türkiye kapalı alanlarda maske takma yasağı (zorunluluğu) ile ilgili karara kilitlendi!

Uzun bir süredir hayatımızın adeta bir parçası olan maskelere veda mı ediyoruz? Bilindiği üzere kapalı alanlarda devam eden maske takma zorunluluğu yasağı ile ilgili Bakan Koca, müjdeli haberin sinyallerini vermişti. Bugünkü toplantı sonrası Koca, "Hayırlı karar" olarak tanımladığı müjdeyi duyuracak. Öte yandan "Okullarda, toplu taşımada, kapalı alanlarda maske takma yasağı zorunluluğu kalktı mı, ne zamandan itibaren kalkacak?" soruları yanıt aramaya başladı. Sağlık Bakanı Koca dün, "Hayırlı kararları Çarşambaya bırakmayalım, Bilim Kurulu toplantısını yarın yapıyor." demişti. Peki, Okullarda, toplu taşımada (otobüslerde), kapalı alanlarda maske takma yasağı zorunluluğu kalktı mı, ne zamandan itibaren kalkacak? İşte kararla ilgili beklenen açıklamanın detayları...

SON DAKİKA: Maske takma yasağı zorunluluğu kalktı mı? Türkiye kapalı alanlarda maske takma yasağı zorunluluğu ile ilgili karara kilitlendi!

Bilim Kurulu toplantısının düzenleneceği günde maske takma zorunluluğu diğer bir değimle maske yasağı kararı heyecanla bekleniyor. Otobüslerde, okullarda, uçakta, kısacası hayatımızın her alanında salgın sürecinde bizimle bütünleşen maskelerle ilgili son müjde bugün Bakan Koca'dan gelecek. Milyonlar şimdi "Okullarda, toplu taşımada, kapalı alanlarda maske takma yasağı zorunluluğu kalktı mı, ne zamandan itibaren kalkacak?" sorularına yanıt arıyor. Açıklamanın Bilim Kurulu sonrası canlı yayında yapılması beklentiler arasında. Peki, Maske yasağı kalktı mı, karar ne zamandan itibaren geçerli olacak? İşte son dakika gelişmeleri...

SON DAKİKA: Maske takma yasağı zorunluluğu kalktı mı? Türkiye kapalı alanlarda maske takma yasağı zorunluluğu ile ilgili karara kilitlendi!

MASKELERE VEDA MI EDİYORUZ?

Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın başkanlığında toplanacak olan ve merakla beklenen Bilim Kurulu toplantısı saati belli oldu. Bilim Kurulu toplantısının bugün saat 12.00'de yapılacağı kaydedildi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca dün, "Hayırlı kararları Çarşambaya bırakmayalım, Salı günü toplanalım. Bilim Kurulu beklenen toplantısını yarın yapıyor." demişti.

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SON DAKİKA: Maske takma yasağı zorunluluğu kalktı mı? Türkiye kapalı alanlarda maske takma yasağı zorunluluğu ile ilgili karara kilitlendi!

MASKE YASAĞI KALKTI MI?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, geçtiğimiz haftalarda yaptığı açıklamalarda 'maskeli son yazımız olacak' dediğini hatırlatmış ve şunları ifade etmişti:

"O dönem inanan çok olmamıştı. Geldiğimiz noktada bahar geldi, o yaza giriyoruz. Giresun'da da 3 ay önce hatırlarsanız, 'Sağlık Bakanınız olarak yüksek sesle ifade ediyorum; en kötü günlerimiz geride kaldı, endişe etmeyiniz, müsterih olunuz.' diye bir konuşmam olmuştu. O dönemde de özellikle arkadaşlarımız, bilim insanı arkadaşlarımız dahil olmak üzere biraz endişeyle yaklaştılar. Yine aynı şeyi söylüyorum; endişe etmeyiniz, en kötü günlerimiz geride kaldı, müsterih olun." ifadelerini kullanmıştı.

SON DAKİKA: Maske takma yasağı zorunluluğu kalktı mı? Türkiye kapalı alanlarda maske takma yasağı zorunluluğu ile ilgili karara kilitlendi!

BİLİM KURULU TOPLANTISINDA NELER ELE ALINACAK?

Toplantıda, salgına ilişkin yeni dönemin yol haritası çizilecek. Okullar ve toplu taşıma olmak üzere maske kullanımıyla ilgili kararlar toplantının gündeminde.

SON DAKİKA: Maske takma yasağı zorunluluğu kalktı mı? Türkiye kapalı alanlarda maske takma yasağı zorunluluğu ile ilgili karara kilitlendi!

"Özellikle maske başta olmak üzere bu anlamda alınacak önemli kararlar olacak, okullarda maske kullanımı dahil olmak üzere. Önümüzdeki dönemde artık kısıtlamalarla değil, kişisel tedbirlerin daha çok griple benzer şekilde olduğu gibi devreye gireceği bir döneme girmiş oluyoruz."

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