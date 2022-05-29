Haberler Yaşam Toplu taşımada maske takma yasağı zorunluluğu kalktı mı? Maske zorunluluğu hakkında beklenen açıklama geldi!

Giriş Tarihi: 29.05.2022 21:13 Güncelleme Tarihi: 29.05.2022 21:13

Toplu taşımada maske takma yasağı zorunluluğu kalktı mı? Maske zorunluluğu hakkında beklenen açıklama geldi!

Maske zorunluluğu yasağı için gözler gelecek son dakika açıklamasına çevrildi. Bakan Koca, vaka sayılarının 3 gün üst üste 1000'in altında seyretmesi halinde hastanelerde ve toplu taşımada da maskelere veda edeceğimizi açıklamıştı. Durum böyle olunca "Hastanelerde ve toplu taşımada maske takma yasağı zorunluluğu kalktı mı, ne zaman kalkacak?" soruları yanıt aramaya devam ediyor. Geçtiğimiz iki günde vakalar söylendiği gibi 1000'in altındaydı. Peki, Hastanelerde ve toplu taşımada maske takma yasağı zorunluluğu kalktı mı, ne zaman kalkacak? İşte detaylar...