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Giriş Tarihi: 15.04.2022 09:49 Güncelleme Tarihi: 15.04.2022 09:49

Maske zorunluluğu kalkıyor mu? Okullarda maske kalkacak mı? Bakan Koca açıkladı

Koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan maske zorunluluğu son günlerde gündemi meşgul ediyor. Bilim Kurulu Toplantısı ile ele alınması beklenen maske zorunluluğu, okullar için de gündemde yer alacak. Otobüs, metrobüs, tramway gibi kapalı alanlarda kullanılmaya devam edilen maske uygulaması en fazla okullarda kullanılıyor. Peki Maske zorunluluğu kalkıyor mu? Okullarda maske kalkacak mı? Bakan Koca açıkladı

Maske zorunluluğu kalkıyor mu? Okullarda maske kalkacak mı? Bakan Koca açıkladı

Maske zorunluluğu kalktı mı, okullarda maske zorunlu mu sorusuna binlerce kişi yanıt arıyor. Bilim Kurulu'nun önümüzdeki hafta en önemli toplantılarından birini gerçekleştireceğini belirten Bakan Koca, 'Bilim Kurulu haftaya en önemli toplantılarından birini yapmış olacak. Okullarımız başta olmak üzere maske uygulamasını da Bilim Kurulu haftaya değerlendirmiş olacak' dedi. Peki Maske zorunluluğu kalkıyor mu? Okullarda maske kalkacak mı?

Maske zorunluluğu kalkıyor mu? Okullarda maske kalkacak mı? Bakan Koca açıkladı

MASKE ZORUNLULUĞU KALKIYOR MU?

Maske uygulamasının yoğun uygulandığı yer okullarımız. Okullarımız başta olmak üzere maske uygulamasını da Bilim Kurulu haftaya bunu değerlendirmiş olacak.

Maske zorunluluğu hakkında açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, şu ifadelerde bulundu;

"Salgının seyri etkisini azaltmaya başladı. Şu an 19'a yakın ilimizde yoğun bakımda yatan hasta sayısı sıfır. Geçtiğimiz yaz 'Maskeli son yazımız olacak' demiştim. Geldiğimiz noktada bahar geldi, o noktaya gidiyoruz. 'En kötü günlerimiz geride kaldı, müsterih olun' diye sözüm olmuştu. Endişe etmeyiniz.

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Maske zorunluluğu kalkıyor mu? Okullarda maske kalkacak mı? Bakan Koca açıkladı

14 NİSAN 2022 KORONAVİRÜS TABLOSU AÇIKLANDI

Sağlık Bakanlığı, 'Günlük Kovid- 19 Tablosu' verilerini açıkladı. Son 24 saatte yapılan 182 bin 446 testte 5 bin 127 vaka tespit edildi. 21 kişi hayatını kaybederken, 16 bin 783 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 'Günlük Kovid- 19 Tablosu' verilerine göre; son 24 saatte yapılan 182 bin 446 testte 5 bin 127 vaka tespit edildi. Koronavirüs nedeniyle 21 kişi hayatını kaybederken, 16 bin 783 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi. 18 yaş ve üzeri nüfusun aşılanması verilerinde 1'inci doz Türkiye ortalaması yüzde 93,12, 2'nci doz ortalaması yüzde 85,40 olarak belirlendi. Ayrıca 1'inci dozda 57 milyon 801 bin 926, 2'nci dozda 53 milyon 10 bin 344 ve 3'üncü dozda 27 milyon 704 bin 256 olmak üzere 147 milyon 301 bin 11 aşı uygulandı.

En az 2 doz aşı olan kişi sayısı en yüksek iller; Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Manisa ve Zonguldak olurken, 2 doz aşı yapılan kişi sayısı en düşük iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ oldu.

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